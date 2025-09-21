Практика судов
  1. В Украине

Налоговая объяснила правила декларирования нецелевой благотворительной помощи

20:17, 21 сентября 2025
Нецелевая благотворительная помощь не облагается налогом в пределах установленного лимита, но в случае превышения этой суммы получатель обязан подать декларацию.
Налоговая объяснила правила декларирования нецелевой благотворительной помощи
Главное управление ГНС в Винницкой области напомнило о правилах налогообложения и декларирования нецелевой благотворительной помощи для физических лиц.

Какие суммы не облагаются налогом

Согласно Налоговому кодексу Украины, не включается в облагаемый доход сумма нецелевой благотворительной помощи (в том числе материальной), предоставляемой резидентами в течение года, если ее размер не превышает предельный доход, установленный на 1 января отчетного года.

Эта сумма рассчитывается как месячный прожиточный минимум для трудоспособного лица, умноженный на 1,4 и округленный до 10 грн.

В то же время эти правила не распространяются на профсоюзные выплаты членам профсоюзов, для которых предусмотрены отдельные условия освобождения от налогообложения.

Кто и когда подает декларацию

Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах физлица подают в случаях, определенных статьей 179 НКУ. Если человек получал доходы только от налоговых агентов или исключительно нецелевую благотворительную помощь в пределах предельного размера, подавать декларацию не нужно.

В случае, если размер помощи превышает установленный лимит, плательщик обязан подать декларацию и отразить сумму в строке 10.13 раздела II («другие доходы»). Если декларация подается по другим основаниям (например, наличие дополнительных доходов), сумма нецелевой помощи указывается в строке 11.3 раздела III («доходы, не подлежащие налогообложению»).

Отчетность благотворителей

Юридические лица-благотворители отражают предоставленные суммы нецелевой благотворительной помощи в собственной налоговой отчетности.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
