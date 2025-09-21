Практика судів
У ДПС пояснили, коли потрібно реєструватися платником ПДВ при переході із спрощеної на загальну систему

21:49, 21 вересня 2025
Підприємці, які змінюють систему оподаткування, мають завчасно проаналізувати свої обороти, аби уникнути штрафів і вчасно стати платниками ПДВ.
Головне управління ДПС у Львівській області нагадало підприємцям про обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ у разі переходу з єдиного податку на загальну систему оподаткування.

Хто має зареєструватися

Якщо на дату переходу загальний обсяг операцій з постачання товарів чи послуг за останні 12 місяців (включно з періодом перебування на спрощеній системі) перевищив 1 млн грн без ПДВ, підприємець зобов’язаний зареєструватися платником ПДВ.

Коли подавати заяву

У такому випадку потрібно не пізніше 10 числа першого місяця, в якому здійснено перехід на загальну систему, подати до податкового органу реєстраційну заяву.

Порядок реєстрації визначений статтею 183 Податкового кодексу України.

Таким чином, підприємці, які змінюють систему оподаткування, мають завчасно проаналізувати свої обороти, аби уникнути штрафів і вчасно стати платниками ПДВ.

