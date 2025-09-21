Практика судов
  1. В Украине

В ГНС объяснили, когда нужно регистрироваться плательщиком НДС при переходе с упрощенной на общую систему

21:49, 21 сентября 2025
Предприниматели, которые меняют систему налогообложения, должны заранее проанализировать свои обороты, чтобы избежать штрафов и вовремя стать плательщиками НДС.
Главное управление ГНС во Львовской области напомнило предпринимателям об обязательной регистрации плательщиками НДС в случае перехода с единого налога на общую систему налогообложения.

Кто должен зарегистрироваться

Если на дату перехода общий объем операций по поставке товаров или услуг за последние 12 месяцев (включая период пребывания на упрощенной системе) превысил 1 млн грн без НДС, предприниматель обязан зарегистрироваться плательщиком НДС.

Когда подавать заявление

В таком случае необходимо не позднее 10 числа первого месяца, в котором осуществлен переход на общую систему, подать в налоговый орган регистрационное заявление.

Порядок регистрации определен статьей 183 Налогового кодекса Украины.

Таким образом, предприниматели, которые меняют систему налогообложения, должны заранее проанализировать свои обороты, чтобы избежать штрафов и вовремя стать плательщиками НДС.

налоговая предприниматель ФЛП ГНС налоги

