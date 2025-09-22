У Криму спецпідрозділ ГУР спалив два російські літаки-амфібії Бе-12 — вперше в історії

Українські розвідники вперше знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 у Криму.

Спецпідрозділ ГУР МО України «Примари» здійснив успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Під час «полювання» українські воїни спалили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 «Чайка». Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Як наголошується, це перше ураження літаків цього типу.

Бе-12 «Чайка» — літаки-амфібії, оснащені високовартісним обладнанням для виявлення та боротьби з підводними човнами.

Окрім двох «Чайок», «Примари» уразили також черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.

