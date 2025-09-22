Практика судов
В Крыму спецподразделение ГУР сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 — впервые в истории

09:14, 22 сентября 2025
Украинские разведчики впервые уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму.
В Крыму спецподразделение ГУР сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 — впервые в истории
Спецподразделение ГУР МО Украины «Призраки» провело успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма. Во время «охоты» украинские воины сожгли два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 «Чайка». Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Как подчеркивается, это первое поражение самолетов данного типа.

Бе-12 «Чайка» — самолеты-амфибии, оснащенные дорогостоящим оборудованием для обнаружения и борьбы с подводными лодками.

Кроме двух «Чаек», «Призраки» также поразили очередной многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8.

