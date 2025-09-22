Практика судів
  1. В Україні
  2. / Законодавство

У Раді зареєстрували два законопроекти для рекодифікації Цивільного кодексу — Стефанчук

09:53, 22 вересня 2025
Голова Верховної Ради заявляє, що документи спрямовані на створення «сучасної Конституції приватного права» та «супермаркету правових можливостей» для громадян.
У Раді зареєстрували два законопроекти для рекодифікації Цивільного кодексу — Стефанчук
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про реєстрацію двох ключових законопроектів, що запускають оновлення Цивільного кодексу України після скасування Господарського кодексу:

  • №14056 — зміни до ЦКУ у зв’язку з рекодифікацією положень книги першої (загальні положення);
  • №14057 — зміни до ЦКУ у зв’язку з рекодифікацією книги другої (особисті немайнові права).

За словами Стефанчука, документи покликані «осучаснити» фундаментальні частини кодексу, узгодивши їх із європейським правом і українською практикою воєнного стану.

Що змінюється

  • Книга перша: оновлені загальні положення та особисті права, гармонізовані з європейськими підходами.
  • Книга друга: формування «найсучаснішої системи особистих прав». Вона значно розширює правові можливості кожного у захисті найцінніших благ — життя, здоров’я, гідності, честі, репутації, приватності тощо. Перелік особистих прав став ширшим і включає нові медичні, репродуктивні, соціальні, ідентифікаційні, інформаційні та цифрові права.

Стефанчук наголосив, що оновлений Цивільний кодекс має стати «сучасною Конституцією приватного права» і «супермаркетом правових можливостей» для громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України цивільний кодекс Руслан Стефанчук

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовослужбовців ТЦК забризкали газом на вулиці, а потім розбили їм автомобіль – що вирішив суд

Мешканець Одеської області, який «контратакував» представників ТЦК та СП при спробі його затримання, отримав штраф у розмірі 850 гривень.

З січня по липень 2025 року ЄСПЛ ухвалено 86 рішень у справах проти України на суму більше 119 млн грн – уряд

Мінфін попередив про фіскальні ризики для бюджету через необхідність виплачувати кошти за рішеннями Європейського суду з прав людини проти України.

«Забороняти народному депутату суміщати діяльність – дурниця»: Третьякова нагадала про свій законопроект

Галина Третьякова вважає, що незалежність народного депутата має забезпечуватися як оплатою, так і можливістю суміщати роботу.

Хто стане суддями Житомирського апеляційного суду – список переможців конкурсу

Рекомендації для призначення на посади суддів ВККС розгляне 29 вересня.

Нові судді будуть кращими, ніж ті судді, що є зараз – Вища рада правосуддя анонсувала «велике оновлення» суддівського корпусу

У Вищій раді правосуддя повідомили, що судді «нової генерації» зможуть побудувати «незалежну та авторитетну судову владу».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео