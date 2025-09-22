У Раді зареєстрували два законопроекти для рекодифікації Цивільного кодексу — Стефанчук

09:53, 22 вересня 2025
Голова Верховної Ради заявляє, що документи спрямовані на створення «сучасної Конституції приватного права» та «супермаркету правових можливостей» для громадян.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про реєстрацію двох ключових законопроектів, що запускають оновлення Цивільного кодексу України після скасування Господарського кодексу:
- №14056 — зміни до ЦКУ у зв’язку з рекодифікацією положень книги першої (загальні положення);
- №14057 — зміни до ЦКУ у зв’язку з рекодифікацією книги другої (особисті немайнові права).
За словами Стефанчука, документи покликані «осучаснити» фундаментальні частини кодексу, узгодивши їх із європейським правом і українською практикою воєнного стану.
Що змінюється
- Книга перша: оновлені загальні положення та особисті права, гармонізовані з європейськими підходами.
- Книга друга: формування «найсучаснішої системи особистих прав». Вона значно розширює правові можливості кожного у захисті найцінніших благ — життя, здоров’я, гідності, честі, репутації, приватності тощо. Перелік особистих прав став ширшим і включає нові медичні, репродуктивні, соціальні, ідентифікаційні, інформаційні та цифрові права.
Стефанчук наголосив, що оновлений Цивільний кодекс має стати «сучасною Конституцією приватного права» і «супермаркетом правових можливостей» для громадян.
