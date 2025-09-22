Практика судов
В Раде зарегистрировали два законопроекта для рекодификации Гражданского кодекса — Стефанчук

09:53, 22 сентября 2025
Председатель Верховной Рады заявляет, что документы направлены на создание «современной Конституции частного права» и «супермаркета правовых возможностей» для граждан.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о регистрации двух ключевых законопроектов, запускающих обновление Гражданского кодекса Украины после отмены Хозяйственного кодекса:

  • №14056 — изменения в ГКУ в связи с рекодификацией положений книги первой (общие положения); 
  • №14057 — изменения в ГКУ в связи с рекодификацией книги второй (личные нематериальные права).

По словам Стефанчука, документы призваны «осовременить» фундаментальные части кодекса, согласовав их с европейским правом и украинской практикой военного положения.

Что меняется

• Книга первая: обновлены общие положения и личные права, гармонизированные с европейскими подходами.
• Книга вторая: формирование «самой современной системы личных прав». Она значительно расширяет правовые возможности каждого в защите самых ценных благ — жизни, здоровья, достоинства, чести, репутации, приватности и др.

Перечень личных прав стал шире и включает новые медицинские, репродуктивные, социальные, идентификационные, информационные и цифровые права.

Стефанчук подчеркнул, что обновленный Гражданский кодекс должен стать «современной Конституцией частного права» и «супермаркетом правовых возможностей» для граждан.

