В Раде зарегистрировали два законопроекта для рекодификации Гражданского кодекса — Стефанчук

Председатель Верховной Рады заявляет, что документы направлены на создание «современной Конституции частного права» и «супермаркета правовых возможностей» для граждан.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о регистрации двух ключевых законопроектов, запускающих обновление Гражданского кодекса Украины после отмены Хозяйственного кодекса:

№14056 — изменения в ГКУ в связи с рекодификацией положений книги первой (общие положения);

№14057 — изменения в ГКУ в связи с рекодификацией книги второй (личные нематериальные права).

По словам Стефанчука, документы призваны «осовременить» фундаментальные части кодекса, согласовав их с европейским правом и украинской практикой военного положения.

Что меняется

• Книга первая: обновлены общие положения и личные права, гармонизированные с европейскими подходами.

• Книга вторая: формирование «самой современной системы личных прав». Она значительно расширяет правовые возможности каждого в защите самых ценных благ — жизни, здоровья, достоинства, чести, репутации, приватности и др.

Перечень личных прав стал шире и включает новые медицинские, репродуктивные, социальные, идентификационные, информационные и цифровые права.

Стефанчук подчеркнул, что обновленный Гражданский кодекс должен стать «современной Конституцией частного права» и «супермаркетом правовых возможностей» для граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.