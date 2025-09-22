Спецпрокуратури фіксують корупцію у сфері мобілізації, ВЛК та перетину кордону: за два тижні 46 підозрюваних

За два тижні спецпрокуратури у сфері оборони викрили 46 осіб на корупційних схемах у мобілізації, ВЛК та переправленні військовозобов’язаних за кордон.

Офіс Генерального прокурора повідомляє про активізацію роботи спеціалізованих прокуратур у сфері оборони щодо виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до корупційних схем у військовій сфері. Лише за останні два тижні задокументовано 46 фігурантів, причетних до кримінальних правопорушень, пов’язаних із неправомірною вигодою, незаконним переправленням військовозобов’язаних через державний кордон та ухиленням від мобілізації. Загальна сума неправомірної вигоди – майже 8 млн грн.

Схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних

Розслідування охоплюють низку регіонів: від Львова та Києва до Харкова й Чернівців. Суми хабарів за організацію втечі коливалися від кількох тисяч доларів до десятків тисяч. Серед затриманих — військовослужбовці, працівники МОУ, поліції та цивільні посередники.

Зокрема:

У Львові викрито заступника начальника одного з відділів МО України. За версією слідства, він за 16 500 доларів США організував незаконне переправлення особи через державний кордон.

У Києві військовослужбовець ЗСУ за 82 000 доларів США сприяв у втечі за кордон двох військовозобов’язаних.

У Дніпрі повідомлено про підозру військовослужбовцю та громадянці, які за 14 000 доларів США переправляли осіб, що самовільно залишили місця служби.

У Кривому Розі затримано трьох громадян, які організували переправлення чоловіків призовного віку за 6 500 доларів США.

У Чернівцях затримано двох військовослужбовців РТЦК та СП, які вимагали 3 000 доларів США за переправлення чоловіка до Румунії.

У Харкові викрито працівника поліції, який за 90 000 грн організував втечу військовозобов’язаних через державний кордон.

На Рівненщині двоє громадян намагалися дати 4 000 доларів США начальнику прикордонної застави за переправлення військовозобов’язаного до Республіки Білорусь.

Корупція під час мобілізації

Випадки стосувалися як впливу на рішення про відстрочку чи «бронювання» на підприємствах критичної інфраструктури, так і зняття з розшуку або отримання статусу священнослужителя. У схемах брали участь співробітники департаментів МОУ, РТЦК та СП, військовослужбовці і навіть курсанти.

Як вказують у ОГП:

У Києві затримано головного спеціаліста департаменту МОУ, який вимагав 10 000 доларів США за бронювання військовозобов’язаних на підприємствах критичної інфраструктури.

У Львові повідомлено про підозру особі, яка за 413 164 грн сприяла у наданні відстрочки, виключенні з розшуку та отриманні статусу священнослужителя.

В Одесі викрито військовослужбовця ЗСУ, який за 4 000 доларів США забезпечував фіктивне включення до складу ДФТГ.

У Чернівцях затримано колишнього військовослужбовця РТЦК та СП, який вимагав 2 300 доларів США за відстрочку та зняття з розшуку.

У Миколаєві затримано правоохоронця, який одержав 2 000 доларів США за вплив на рішення про непризов.

У Запоріжжі повідомлено про підозру заступнику начальника відділу державної виконавчої служби, який за 1 500 доларів США обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку.

На Закарпатті викрито військовослужбовця РТЦК та СП за отримання 1 300 доларів США за відстрочку.

У Херсоні затримано провідного спеціаліста РТЦК та СП, який за 25 000 грн обіцяв зняти особу з розшуку.

У Чернігові затримано офіцера відділення РТЦК та СП, який вимагав 20 000 грн за аналогічну послугу.

У Хмельницькому затримано особу, яка за 6 500 доларів США обіцяла вплинути на військову службу щодо «списання» військовослужбовця.

У Львові викрито курсанта, який дав 3 000 доларів США інструктору за сприяння у дезертирстві.

В Одесі затримано командира взводу зв’язку та його співслужбовця, які одержали 2 000 доларів США та 20 000 грн за приховування відсутності військовослужбовця.

Військово-лікарські комісії як «точка ризику»

Окремим напрямом стали корупційні практики у ВЛК. Серед викритих — лікарі та секретарі комісій, які за винагороду змінювали висновки про придатність або оформлювали підроблені медичні документи. Суми хабарів тут становили від 500 до 8 000 доларів.

У Офісі Генпрокурора повідомляють, що:

У Черкасах затримано т.в.о. начальника відділу РТЦК та СП, який за 8 000 доларів США обіцяв «потрібне» рішення ВЛК.

У Полтаві затримано члена ВЛК та лікаря місцевої лікарні, які вимагали 5 000 доларів США за встановлення групи інвалідності.

В Одесі викрито групу з 4 осіб – військовослужбовця та лікарів, які за 5 000 доларів США виготовляли підроблені медичні документи.

У Харкові викрито секретаря регіональної ВЛК, яка за 3 000 доларів США «коригувала» висновки про придатність.

У Вінниці затримано лікаря-хірурга військової частини, який за 500 доларів США впливав на рішення ВЛК про «обмежену придатність».

Правова оцінка і наслідки

Дії підозрюваних кваліфіковано за статтями 332, 368, 369, 369-2, 408 Кримінального кодексу України. За клопотанням прокурорів суди обирають запобіжні заходи, зокрема тримання під вартою.

