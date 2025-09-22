Практика судов
Спецпрокуратуры фиксируют коррупцию в сфере мобилизации, ВВК и пересечения границы: за две недели 46 подозреваемых

11:23, 22 сентября 2025
Через две недели спецпрокуратуры в сфере обороны разоблачили 46 человек на коррупционных схемах в мобилизации, ВВК и переправке военнообязанных за границу.
Офис Генерального прокурора сообщает об активизации работы специализированных прокуратур в сфере обороны по выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к коррупционным схемам в военной сфере. Лишь за последние две недели задокументировано 46 фигурантов, причастных к уголовным правонарушениям, связанным с неправомерной выгодой, незаконным переправлением военнообязанных через государственную границу и уклонением от мобилизации. Общая сумма неправомерной выгоды – почти 8 млн грн.

Схемы незаконного переправления военнообязанных

Расследования охватывают ряд регионов: от Львова и Киева до Харькова и Черновцов. Суммы взяток за организацию побега колебались от нескольких тысяч долларов до десятков тысяч. Среди задержанных — военнослужащие, сотрудники Минобороны, полиции и гражданские посредники.

В частности:

  • Во Львове разоблачен заместитель начальника одного из отделов МО Украины. По версии следствия, он за 16 500 долларов США организовал незаконное переправление лица через государственную границу.
  • В Киеве военнослужащий ВСУ за 82 000 долларов США способствовал бегству за границу двух военнообязанных.
  • В Днепре сообщено о подозрении военнослужащему и гражданке, которые за 14 000 долларов США переправляли лиц, самовольно оставивших места службы.
  • В Кривом Роге задержаны трое граждан, которые организовали переправление мужчин призывного возраста за 6 500 долларов США.
  • В Черновцах задержаны двое военнослужащих РТЦК и СП, которые требовали 3 000 долларов США за переправление мужчины в Румынию.
  • В Харькове разоблачен сотрудник полиции, который за 90 000 грн организовал побег военнообязанных через государственную границу.
  • На Ровенщине двое граждан пытались дать 4 000 долларов США начальнику пограничной заставы за переправление военнообязанного в Республику Беларусь.

Коррупция во время мобилизации

Случаи касались как влияния на решения об отсрочке или «бронировании» на предприятиях критической инфраструктуры, так и снятия с розыска или получения статуса священнослужителя. В схемах участвовали сотрудники департаментов МОУ, РТЦК и СП, военнослужащие и даже курсанты.

Как указывают в ОГП:

  • В Киеве задержан главный специалист департамента МОУ, который требовал 10 000 долларов США за бронирование военнообязанных на предприятиях критической инфраструктуры.
  • Во Львове сообщено о подозрении лицу, которое за 413 164 грн способствовало предоставлению отсрочки, исключению из розыска и получению статуса священнослужителя.
  • В Одессе разоблачен военнослужащий ВСУ, который за 4 000 долларов США обеспечивал фиктивное включение в состав ДФТГ.
  • В Черновцах задержан бывший военнослужащий РТЦК и СП, который требовал 2 300 долларов США за отсрочку и снятие с розыска.
  • В Николаеве задержан правоохранитель, получивший 2 000 долларов США за влияние на решение о непризыве.
  • В Запорожье сообщено о подозрении заместителю начальника отдела государственной исполнительной службы, который за 1 500 долларов США обещал снять военнообязанного с розыска.
  • На Закарпатье разоблачен военнослужащий РТЦК и СП за получение 1 300 долларов США за отсрочку.
  • В Херсоне задержан ведущий специалист РТЦК и СП, который за 25 000 грн обещал снять лицо с розыска.
  • В Чернигове задержан офицер отделения РТЦК и СП, который требовал 20 000 грн за аналогичную услугу.
  • В Хмельницком задержано лицо, которое за 6 500 долларов США обещало повлиять на военную службу относительно «списания» военнослужащего.
  • Во Львове разоблачен курсант, который дал 3 000 долларов США инструктору за содействие в дезертирстве.
  • В Одессе задержаны командир взвода связи и его сослуживец, которые получили 2 000 долларов США и 20 000 грн за сокрытие отсутствия военнослужащего.

Военно-врачебные комиссии как «точка риска»

Отдельным направлением стали коррупционные практики в ВВК. Среди разоблаченных — врачи и секретари комиссий, которые за вознаграждение изменяли выводы о пригодности или оформляли поддельные медицинские документы. Суммы взяток здесь составляли от 500 до 8 000 долларов.

В Офисе Генпрокурора сообщают, что:

  • В Черкассах задержан и.о. начальника отдела РТЦК и СП, который за 8 000 долларов США обещал «нужное» решение ВВК.
  • В Полтаве задержаны член ВВК и врач местной больницы, которые требовали 5 000 долларов США за установление группы инвалидности.
  • В Одессе разоблачена группа из 4 человек – военнослужащего и врачей, которые за 5 000 долларов США изготавливали поддельные медицинские документы.
  • В Харькове разоблачена секретарь региональной ВВК, которая за 3 000 долларов США «корректировала» выводы о пригодности.
  • В Виннице задержан врач-хирург воинской части, который за 500 долларов США влиял на решение ВВК о «ограниченной пригодности».

Правовая оценка и последствия

Действия подозреваемых квалифицированы по статьям 332, 368, 369, 369-2, 408 Уголовного кодекса Украины. По ходатайствам прокуроров суды избирают меры пресечения, в том числе содержание под стражей.

