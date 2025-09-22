У Кривому Розі викрили жінку, яка за 2 тисячі доларів «гарантувала» водійське посвідчення

Фігурантка обіцяла успішне складання теоретичного та практичного іспитів із водіння.

У Кривому Розі правоохоронці викрили схему незаконного заробітку на бажаючих отримати водійські права. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Так, 23-річна жінка за 2 тисячі доларів «гарантувала» успішне складання теоретичного та практичного іспитів із водіння. Для цього вона обіцяла вплинути на екзаменатора сервісного центру МВС.

Правопорушницю викрили поліцейські. Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Слідство триває.

