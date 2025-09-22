В Кривом Роге разоблачили женщину, которая за 2 тысячи долларов «гарантировала» водительское удостоверение

Фигурантка обещала успешную сдачу теоретического и практического экзаменов по вождению.

В Кривом Роге правоохранители разоблачили схему незаконного заработка на желающих получить водительские права. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Так, 23-летняя женщина за 2 тысячи долларов «гарантировала» успешную сдачу теоретического и практического экзаменов по вождению. Для этого она обещала повлиять на экзаменатора сервисного центра МВД.

Правонарушительницу разоблачили полицейские. Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Следствие продолжается.

