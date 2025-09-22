Кабмін схвалив законопроект щодо усунення правової невизначеності щодо надбавки за володіння англійською мовою

Кабінет Міністрів 22 вересня схвалив проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про застосування англійської мови в Україні» щодо усунення правової невизначеності стосовно встановлення надбавки за володіння англійською мовою».
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про застосування англійської мови в Україні» стосовно:
Надалі документ надійде на розгляд парламенту.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Уряд зареєстрував у парламенті законопроект 13446, яким пропонує внести зміни до закону про застосування англійської мови «щодо усунення правової невизначеності стосовно встановлення надбавки за володіння англійською мовою». Проект розроблений Міністерством культури та стратегічних комунікацій.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.