Кабмін схвалив законопроект щодо усунення правової невизначеності щодо надбавки за володіння англійською мовою

16:14, 22 вересня 2025
Законопроектом пропонується внести зміни до закону про застосування англійської мови в Україні.
Фото: kmu.gov.ua
Кабінет Міністрів 22 вересня схвалив проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про застосування англійської мови в Україні» щодо усунення правової невизначеності стосовно встановлення надбавки за володіння англійською мовою».

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про застосування англійської мови в Україні» стосовно:

  • синхронізації строків набрання чинності нормами щодо обовʼязку володіти англійською мовою для окремих категорій осіб та встановлення надбавки за володіння англійською мовою на рівні не нижче B2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR) для цих же категорій осіб;
  • наділення Кабінету Міністрів України повноваженнями щодо визначення посадових обовʼязків (завдань та функцій), які передбачають обов'язкове використання англійської мови під час їх виконання, та віднесення затвердження переліку конкретних посад державної служби, за якими закріплені відповідні посадові обовʼязки (завдання та функції), до повноважень керівника державної служби у державному органі.

Надалі документ надійде на розгляд парламенту.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Уряд зареєстрував у парламенті законопроект 13446, яким пропонує внести зміни до закону про застосування англійської мови «щодо усунення правової невизначеності стосовно встановлення надбавки за володіння англійською мовою». Проект розроблений Міністерством культури та стратегічних комунікацій.

Кабінет Міністрів України

