Практика судов
  1. В Украине

Кабмин одобрил законопроект об устранении правовой неопределенности относительно надбавки за владение английским языком

16:14, 22 сентября 2025
Законопроектом предлагается внести изменения в закон о применении английского языка в Украине.
Кабмин одобрил законопроект об устранении правовой неопределенности относительно надбавки за владение английским языком
Фото: kmu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров 22 сентября одобрил проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины „О применении английского языка в Украине“ относительно устранения правовой неопределенности в части установления надбавки за владение английским языком».

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О применении английского языка в Украине» в части:

синхронизации сроков вступления в силу норм об обязанности владеть английским языком для отдельных категорий лиц и установления надбавки за владение английским языком на уровне не ниже B2 по шкале рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR) для этих же категорий лиц;

наделения Кабинета Министров Украины полномочиями по определению должностных обязанностей (задач и функций), которые предусматривают обязательное использование английского языка при их выполнении, а также отнесения утверждения перечня конкретных должностей государственной службы, за которыми закреплены соответствующие должностные обязанности (задачи и функции), к полномочиям руководителя государственной службы в государственном органе.

Далее документ поступит на рассмотрение парламента.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Правительство зарегистрировало в парламенте законопроект 13446, которым предлагает внести изменения в закон о применении английского языка «относительно устранения правовой неопределенности относительно установления надбавки за владение английским языком». Проект разработан Министерством культуры и стратегических коммуникаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд не может приостанавливать действие нормативно-правового акта, если его противоправность не является очевидной – Верховный Суд

Верховный Суд высказался по поводу обеспечения иска и очевидной противоправности нормативно-правового акта.

В Раде заблокировали подписание закона о сборе персональных данных граждан из всех реестров в Единую систему социальной сферы

Закон об Единой системе социальной сферы, куда будут «стекаться» персональные данные граждан из реестра военнообязанных, электронной системы здравоохранения, реестров авто и недвижимости, о пересечении границы и уплате налогов, пока не будет подписан – внесено блокирующее постановление.

Командиры смогут предоставлять дополнительный отпуск военнослужащим – вступил в силу закон

Каждый военнослужащий получит гарантированный отпуск на 15 дней из 30 календарных дней ежегодного основного отпуска, другие 15 дней будут предоставляться в зависимости от возможностей в конкретном подразделении.

Военнослужащих ТЦК забрызгали газом на улице, а затем разбили им автомобиль – что решил суд

Житель Одесской области, который «контратаковал» представителей ТЦК и СП при попытке его задержания, получил штраф в размере 850 гривен.

С января по июль 2025 года ЕСПЧ принял 86 решений по делам против Украины на сумму более 119 млн грн — правительство

Минфин предупредил о фискальных рисках для бюджета из-за необходимости выплачивать средства по решениям Европейского суда по правам человека против Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео