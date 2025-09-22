Кабмин одобрил законопроект об устранении правовой неопределенности относительно надбавки за владение английским языком

Законопроектом предлагается внести изменения в закон о применении английского языка в Украине.

Фото: kmu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров 22 сентября одобрил проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины „О применении английского языка в Украине“ относительно устранения правовой неопределенности в части установления надбавки за владение английским языком».

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О применении английского языка в Украине» в части:

синхронизации сроков вступления в силу норм об обязанности владеть английским языком для отдельных категорий лиц и установления надбавки за владение английским языком на уровне не ниже B2 по шкале рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR) для этих же категорий лиц;

наделения Кабинета Министров Украины полномочиями по определению должностных обязанностей (задач и функций), которые предусматривают обязательное использование английского языка при их выполнении, а также отнесения утверждения перечня конкретных должностей государственной службы, за которыми закреплены соответствующие должностные обязанности (задачи и функции), к полномочиям руководителя государственной службы в государственном органе.

Далее документ поступит на рассмотрение парламента.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Правительство зарегистрировало в парламенте законопроект 13446, которым предлагает внести изменения в закон о применении английского языка «относительно устранения правовой неопределенности относительно установления надбавки за владение английским языком». Проект разработан Министерством культуры и стратегических коммуникаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.