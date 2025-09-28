Практика судів
У міністра Михайла Федорова з’явився цифровий двійник — з ним можна поспілкуватися онлайн

13:16, 28 вересня 2025
Українці можуть спілкуватися з цифровим двійником міністра через Telegram-бот.
В Україні створили цифрового двійника міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Тепер українці зможуть поспілкуватися з ним просто у чаті у Telegram.

Користувачі можуть ставити питання, пропонувати ідеї та залишати скарги.

Свого двійника Михайло Федоров представив під час події IT Arena 2025.

«Головне завдання ШІ — вирішувати проблеми людей. Ми створили чатбот, щоб жодна ідея не загубилася, а талановиті люди не залишилися непоміченими. Через чатбот українці можуть поділитися ідеями щодо цифровізації державних послуг, надіслати резюме, щоб долучитися до команди, розповісти про проблеми з держпослугами, поставити запитання або отримати рекомендації щодо саморозвитку й професійного зростання. Це крок у нову еру взаємодії громадян і держави, де технології дають змогу швидко, прозоро й ефективно комунікувати та вирішувати проблеми разом», — розповів міністр.

Чат-бот дозволяє:

  • надсилати ідеї щодо цифровізації послуг;
  • повідомляти про проблеми у сфері держсервісів;
  • відправити резюме для приєднання до команди Мінцифри та «Дії»;
  • дізнатися про доступні цифрові інструменти;
  • отримати поради щодо саморозвитку та професійного зростання.

Цифровий двійник відповідає живою мовою і може вести діалог як текстом, так і голосом Михайла Федорова. Водночас він не надає персональних консультацій, адже не має доступу до особистих даних користувачів.

Щоб протестувати «цифрового міністра», потрібно зайти в чат-бот @thedigital_bot у Telegram, пройти авторизацію через застосунок «Дія» та поставити запитання у текстовій або голосовій формі.

Відповіді генеруються штучним інтелектом, а цікаві ідеї передаються безпосередньо Михайлу Федорову.

У майбутньому цифрового двійника планують запустити і в WhatsApp.

Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров

