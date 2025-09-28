Практика судов
  1. В Украине

У министра Михаила Федорова появился цифровой двойник — с ним можно пообщаться онлайн

13:16, 28 сентября 2025
Украинцы могут общаться с цифровым двойником министра через Telegram-бот.
У министра Михаила Федорова появился цифровой двойник — с ним можно пообщаться онлайн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине создали цифрового двойника министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Теперь украинцы смогут пообщаться с ним прямо в чате в Telegram.

Пользователи могут задавать вопросы, предлагать идеи и оставлять жалобы.

Своего двойника Михаил Федоров представил во время события IT Arena 2025.

«Главная задача ИИ — решать проблемы людей. Мы создали чатбот, чтобы ни одна идея не потерялась, а талантливые люди не остались незамеченными. Через чатбот украинцы могут поделиться идеями по цифровизации государственных услуг, отправить резюме, чтобы присоединиться к команде, рассказать о проблемах с госуслугами, задать вопрос или получить рекомендации по саморазвитию и профессиональному росту. Это шаг в новую эру взаимодействия граждан и государства, где технологии позволяют быстро, прозрачно и эффективно коммуницировать и решать проблемы вместе», — рассказал министр.

Чат-бот позволяет:

  • отправлять идеи по цифровизации услуг;
  • сообщать о проблемах в сфере госуслуг;
  • отправить резюме для присоединения к команде Минцифры и «Дії»;
  • узнать о доступных цифровых инструментах;
  • получить советы по саморазвитию и профессиональному росту.

Цифровой двойник отвечает живым языком и может вести диалог как текстом, так и голосом Михаила Федорова. В то же время он не предоставляет персональных консультаций, так как не имеет доступа к личным данным пользователей.

Чтобы протестировать «цифрового министра», нужно зайти в чат-бот @thedigital_bot в Telegram, пройти авторизацию через приложение «Дія» и задать вопрос в текстовой или голосовой форме.

Ответы генерируются искусственным интеллектом, а интересные идеи передаются напрямую Михаилу Федорову.

В будущем цифрового двойника планируют запустить и в WhatsApp.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Министерство цифровой трансформации Михаил Федоров

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, как устанавливается причинная связь между действиями должностного лица и последствиями в сложных управленческих решениях

Начальник управления допустил принятие незаконного решения комиссией по рассмотрению вопросов обеспечения жильем о выплате денежной компенсации на приобретение жилья за счет бюджетных средств – ВС объяснил, как установить связь между его действиями и последствиями.

Верховный Суд: то, что закон о порядке выезда из Украины граждан не содержит ограничений права свободно покидать Украину в условиях военного положения, не означает, что такие ограничения не могут применяться на основании специальных законов

Верховный Суд указал, что на основании специальных законов могут применяться ограничения права граждан на выезд из Украины, даже если Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» таких ограничений прямо не содержит.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять изменения в Дисциплинарный устав ВСУ о противодействии дискриминации

«Военные обязаны уважать достоинство каждого человека, не допускать унижений по любому признаку» – комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект.

Новая модель пенсионной системы и переход от социальной поддержки по статусу к адресной помощи «по потребностям» — программа деятельности правительства

Правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью, с учетом доходов, и назначается автоматически через информационные системы.

Еврокомиссия предложит Украине кредит в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских активов

Риск заключается в том, что продление санкций против РФ должно единогласно утверждаться каждые 6 месяцев и, если какая-либо страна ЕС заблокирует продление, то капиталы окажутся на крючке для погашения кредита – поэтому Еврокомиссия предложила изменить правила продления санкций с единогласного решения на квалифицированное большинство.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду