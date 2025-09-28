У министра Михаила Федорова появился цифровой двойник — с ним можно пообщаться онлайн

В Украине создали цифрового двойника министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Теперь украинцы смогут пообщаться с ним прямо в чате в Telegram.
Пользователи могут задавать вопросы, предлагать идеи и оставлять жалобы.
Своего двойника Михаил Федоров представил во время события IT Arena 2025.
«Главная задача ИИ — решать проблемы людей. Мы создали чатбот, чтобы ни одна идея не потерялась, а талантливые люди не остались незамеченными. Через чатбот украинцы могут поделиться идеями по цифровизации государственных услуг, отправить резюме, чтобы присоединиться к команде, рассказать о проблемах с госуслугами, задать вопрос или получить рекомендации по саморазвитию и профессиональному росту. Это шаг в новую эру взаимодействия граждан и государства, где технологии позволяют быстро, прозрачно и эффективно коммуницировать и решать проблемы вместе», — рассказал министр.
Чат-бот позволяет:
Цифровой двойник отвечает живым языком и может вести диалог как текстом, так и голосом Михаила Федорова. В то же время он не предоставляет персональных консультаций, так как не имеет доступа к личным данным пользователей.
Чтобы протестировать «цифрового министра», нужно зайти в чат-бот @thedigital_bot в Telegram, пройти авторизацию через приложение «Дія» и задать вопрос в текстовой или голосовой форме.
Ответы генерируются искусственным интеллектом, а интересные идеи передаются напрямую Михаилу Федорову.
В будущем цифрового двойника планируют запустить и в WhatsApp.
