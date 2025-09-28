У министра Михаила Федорова появился цифровой двойник — с ним можно пообщаться онлайн

Украинцы могут общаться с цифровым двойником министра через Telegram-бот.

В Украине создали цифрового двойника министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Теперь украинцы смогут пообщаться с ним прямо в чате в Telegram.

Пользователи могут задавать вопросы, предлагать идеи и оставлять жалобы.

Своего двойника Михаил Федоров представил во время события IT Arena 2025.

«Главная задача ИИ — решать проблемы людей. Мы создали чатбот, чтобы ни одна идея не потерялась, а талантливые люди не остались незамеченными. Через чатбот украинцы могут поделиться идеями по цифровизации государственных услуг, отправить резюме, чтобы присоединиться к команде, рассказать о проблемах с госуслугами, задать вопрос или получить рекомендации по саморазвитию и профессиональному росту. Это шаг в новую эру взаимодействия граждан и государства, где технологии позволяют быстро, прозрачно и эффективно коммуницировать и решать проблемы вместе», — рассказал министр.

Чат-бот позволяет:

отправлять идеи по цифровизации услуг;

сообщать о проблемах в сфере госуслуг;

отправить резюме для присоединения к команде Минцифры и «Дії»;

узнать о доступных цифровых инструментах;

получить советы по саморазвитию и профессиональному росту.

Цифровой двойник отвечает живым языком и может вести диалог как текстом, так и голосом Михаила Федорова. В то же время он не предоставляет персональных консультаций, так как не имеет доступа к личным данным пользователей.

Чтобы протестировать «цифрового министра», нужно зайти в чат-бот @thedigital_bot в Telegram, пройти авторизацию через приложение «Дія» и задать вопрос в текстовой или голосовой форме.

Ответы генерируются искусственным интеллектом, а интересные идеи передаются напрямую Михаилу Федорову.

В будущем цифрового двойника планируют запустить и в WhatsApp.

