У Одесі судитимуть керівника фірми за розкрадання коштів на ремонті обласної лікарні

У Одесі правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, керівнику фірми інкримінують фальсифікацію документів та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

«У 2020 році між Одеською обласною лікарнею та підприємством-підрядником укладено договір про капітальний ремонт приймального відділення медичного закладу», - заявили у відомстві.

За даними слідства, директор компанії, що зробила ремонт, завищив обсяг фактично виконаних робіт. Загалом ділок привласнив 800 тис грн бюджетних коштів.

У рамках цієї справи окружна прокуратура вже заявила позов до керівника фірми про відшкодування шкоди, спричиненої територіальній громаді.

