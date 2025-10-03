СБУ затримала заступника начальника Центрального міжрегіонального управління Мін’юсту

Посадовець Мін’юсту пропонував ухилянтам сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених висновків про «погане» здоров’я.

У Києві СБУ викрила та затримала заступника начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Про це повідомила Служба безпеки України.

Нагадаємо, що наразі у начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, яке перейменували на Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України, три заступники: Михайло Сувало, Віталій Гдичинський та Дмитро Струць.

Правоохоронці встановили, що посадовець пропонував ухилянтам сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених висновків про «погане» здоров’я.

«Також чиновник обіцяв клієнтам, що, у разі потреби, він зможе вирішити питання з видаленням їхніх персональних даних з розшуку ТЦК.

Зазначається, що вартість таких «послуг» становила 20 тис. американських доларів. Щоб реалізувати оборудку, фігурант використовував особисті зв’язки у столичних медустановах та військкоматах», - заявили у СБУ.

Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і затримали його «на гарячому», коли він одержував частину хабаря за «списання» ухилянта.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманому про підозру.

У СБУ додали, що наразі триває розслідування для встановлення всіх учасників та обставин злочину. Посадовцю загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Міністерстві юстиції вже відреагували на затримання посадовця. Там заявили, що відомство рішуче засуджує будь-які прояви корупції та протиправні дії, що підривають обороноздатність нашої держави.

«Ми дотримуємося принципу нульової толерантності до подібних дій.

Міністерство співпрацює з правоохоронними органами та забезпечить всебічне сприяння у проведенні об’єктивного та прозорого розслідування.

Водночас зазначаємо, що посадовець не використовував своє службове становище для протиправної діяльності. Викриті факти стосуються його особистих зв’язків поза межами службових повноважень», - йдеться у заяві.

Також там додали, що Мін’юст послідовно відстоює верховенство права, доброчесність державної служби та продовжує вживати всі необхідні заходи для запобігання будь-якій протиправній діяльності в межах компетенції Міністерства.

