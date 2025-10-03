Центральне міжрегіональне управління Мін’юсту перейменовано на Київське

Київське міжрегіональне управління надаватиме послуги для Києва, Київської та Черкаської областей.

Відтепер Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ) офіційно отримало нову назву – Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Робота управління залишається спрямованою на забезпечення якісних та доступних послуг для мешканців регіонів обслуговування:

місто Київ

Київська область

Черкаська область

Серед послуг, що надає управління:

вчинення нотаріальних дій,

виконання рішень суду та інших органів,

реєстрація громадських формувань,

надання послуг ДРАЦС,

реалізація реформ у сфері юстиції та інші функції юстиції.

