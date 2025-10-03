Центральное межрегиональное управление Минюста переименовано в Киевское

Теперь Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Киев) официально получило новое название – Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.
Работа управления по-прежнему направлена на обеспечение качественных и доступных услуг для жителей регионов обслуживания:
Среди услуг, которые предоставляет управление:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.