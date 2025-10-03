Практика судов
Центральное межрегиональное управление Минюста переименовано в Киевское

13:53, 3 октября 2025
Киевское межрегиональное управление будет предоставлять услуги Киеву, Киевской и Черкасской областям.
Теперь Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Киев) официально получило новое название – Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Работа управления по-прежнему направлена на обеспечение качественных и доступных услуг для жителей регионов обслуживания:

  • город Киев
  • Киевская область
  • Черкасская область

Среди услуг, которые предоставляет управление:

  • совершение нотариальных действий,
  • исполнение решений суда и других органов,
  • регистрация общественных формирований,
  • предоставление услуг ГРАГС,
  • реализация реформ в сфере юстиции и другие функции юстиции.

