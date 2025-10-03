Центральное межрегиональное управление Минюста переименовано в Киевское

Киевское межрегиональное управление будет предоставлять услуги Киеву, Киевской и Черкасской областям.

Теперь Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Киев) официально получило новое название – Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Работа управления по-прежнему направлена на обеспечение качественных и доступных услуг для жителей регионов обслуживания:

город Киев

Киевская область

Черкасская область

Среди услуг, которые предоставляет управление:

совершение нотариальных действий,

исполнение решений суда и других органов,

регистрация общественных формирований,

предоставление услуг ГРАГС,

реализация реформ в сфере юстиции и другие функции юстиции.

