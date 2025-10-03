СБУ задержала заместителя начальника Центрального межрегионального управления Минюста

Чиновник Мін’юста предлагал уклонистам содействие в снятии с воинского учета на основании поддельных заключений о «плохом» здоровье.

В Киеве СБУ разоблачила и задержала заместителя начальника Центрального межрегионального управления Министерства юстиции, который организовал схемы для военнообязанных мужчин. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Напомним, что сейчас у начальника Центрального межрегионального управления Министерства юстиции, которое переименовали в Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины, три заместителя: Михаил Сувало, Виталий Гдычинский и Дмитрий Струц.

Правоохранители установили, что чиновник предлагал уклонистам помощь в снятии с воинского учета на основании поддельных заключений о «плохом» здоровье.

«Также чиновник обещал клиентам, что при необходимости сможет решить вопрос с удалением их персональных данных из розыска ТЦК.

Отмечается, что стоимость таких «услуг» составляла 20 тыс. долларов США. Для реализации схемы фигурант использовал личные связи в столичных медучреждениях и военкоматах», — заявили в СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления должностного лица и задержали его «с поличным», когда он получал часть взятки за «списание» уклониста.

На основании собранных доказательств следователи сообщили задержанному о подозрении.

В СБУ добавили, что сейчас продолжается расследование для установления всех участников и обстоятельств преступления. Должностному лицу грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Министерстве юстиции уже отреагировали на задержание чиновника. Там заявили, что ведомство решительно осуждает любые проявления коррупции и противоправные действия, подрывающие обороноспособность государства.

«Мы придерживаемся принципа нулевой толерантности к подобным действиям.

Министерство сотрудничает с правоохранительными органами и обеспечит всестороннее содействие в проведении объективного и прозрачного расследования.

В то же время отмечаем, что должностное лицо не использовало свое служебное положение для противоправной деятельности. Выявленные факты касаются его личных связей вне пределов служебных полномочий», — говорится в заявлении.

Также в Минюсте подчеркнули, что ведомство последовательно отстаивает верховенство права, добропорядочность государственной службы и продолжает принимать все необходимые меры для предотвращения любой противоправной деятельности в пределах своей компетенции.

