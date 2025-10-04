На Хмельниччині водій фургона наїхав на молодика, що лежав на проїзній частині

22-річний потерпілий помер у лікарні.

ілюстративне фото

На Хмельниччині скерували до суду справу водія фургона, яка наїхав на молодика, що лежав на проїзній частині. Про це розповіли в обласній прокуратурі.

За даними слідства, водій фургона, рухаючись вулицею Кам’янецькою, не помітив чоловіка, який лежав на проїжджій частині дороги, та здійснив наїзд.

Унаслідок отриманих травм 22-річний потерпілий помер у реанімації Хмельницької обласної лікарні.

Водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керування транспортними засобами до трьох років або без такого.

