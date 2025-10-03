Привласнення понад 58 млн грн Укренерго — справу ексзаступника голови Харківської облради Скоробогача передали до суду

До протиправної діяльності колишній посадовець залучив як виконавця та пособника керівника приватного товариства і його засновника.

Фото: dumka.media

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До суду направили до суду обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи, злочинні дії яких при продажу електроенергії під час війни завдали ПрАТ «НЕК «Укренерго» збитків на суму понад 58 млн грн. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що у квітні 2022 року колишній перший заступник голови Харківської обласної ради (на той час – депутат Харківської облради) створив організовану групу з метою заволодіння електроенергією з об’єднаної енергетичної системи України та легалізації коштів від її продажу.

У САП не вказують прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про Володимира Скоробагача.

Зазначається, що до протиправної діяльності він залучив як виконавця та пособника керівника приватного товариства і його засновника відповідно.

Згідно з розробленим злочинним планом особи заздалегідь придбали три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії. У червні 2022 року ці компанії отримали електроенергію з об’єднаної енергосистеми України та передали її підконтрольному товариству для продажу кінцевим споживачам. Проте грошові кошти від продажу електроенергії ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не отримало.

«Для легалізації кошти спочатку перерахували на рахунки фінансових компаній під виглядом повернення позик, після чого за винагороду в розмірі 0,5 % від суми переказу фінансові компанії їх звернули на користь інших товариств, які остаточно вивели гроші на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої на території Республіки Болгарія. Як наслідок, ПрАТ «НЕК «Укренерго» завдано збитків на суму 58,44 млн грн», - заявили у САП.

Дії колишнього заступника голови кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України. Директору приватної компанії інкриміновано злочин, передбачений ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, засновнику приватної компанії – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.