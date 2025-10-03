Практика судів
  1. В Україні

Привласнення понад 58 млн грн Укренерго — справу ексзаступника голови Харківської облради Скоробогача передали до суду

17:58, 3 жовтня 2025
До протиправної діяльності колишній посадовець залучив як виконавця та пособника керівника приватного товариства і його засновника.
Привласнення понад 58 млн грн Укренерго — справу ексзаступника голови Харківської облради Скоробогача передали до суду
Фото: dumka.media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До суду направили до суду обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи, злочинні дії яких при продажу електроенергії під час війни завдали ПрАТ «НЕК «Укренерго» збитків на суму понад 58 млн грн. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що у квітні 2022 року колишній перший заступник голови Харківської обласної ради (на той час – депутат Харківської облради) створив організовану групу з метою заволодіння електроенергією з об’єднаної енергетичної системи України та легалізації коштів від її продажу.

У САП не вказують прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про Володимира Скоробагача.

Зазначається, що до протиправної діяльності він залучив як виконавця та пособника керівника приватного товариства і його засновника відповідно.

Згідно з розробленим злочинним планом особи заздалегідь придбали три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії. У червні 2022 року ці компанії отримали електроенергію з об’єднаної енергосистеми України та передали її підконтрольному товариству для продажу кінцевим споживачам. Проте грошові кошти від продажу електроенергії ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не отримало.

«Для легалізації кошти спочатку перерахували на рахунки фінансових компаній під виглядом повернення позик, після чого за винагороду в розмірі 0,5 % від суми переказу фінансові компанії їх звернули на користь інших товариств, які остаточно вивели гроші на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої на території Республіки Болгарія. Як наслідок, ПрАТ «НЕК «Укренерго» завдано збитків на суму 58,44 млн грн», - заявили у САП.

Дії колишнього заступника голови кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України. Директору приватної компанії інкриміновано злочин, передбачений ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, засновнику приватної компанії – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд НАБУ САП Укренерго

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони тестує штрафи у Резерв+ за порушення військового обліку

Нещодавно Міноборони повідомило про автоматичну постановку на облік чоловіків 25-60 років без ТЦК і ВЛК, а тепер тестує штрафи у Резерв+

Юрій Бучацький, якого затримала СБУ, не використовував своє службове становище для протиправної діяльності — Мін’юст

У Мін’юсті підкреслили, що затриманий заступник начальника Управління Юрій Бучацький не використовував своє службове становище для протиправної діяльності.

Міжнародні партнери фінансують зарплати чиновників, але поки не згодилися фінансувати зарплати військових – чи може скорочення окладів посадовців до 80 тисяч забезпечити збільшення зарплат військових

Зарплати чиновників та посадовців фінансуються за кошти міжнародних партнерів, але партнери досі не вважають за доцільне фінансувати зарплати військовослужбовців.

Порядок регулярного оцінювання суддів, який ВККС прийняла 29 вересня, досі не опублікований

ВККС повідомила про те, що затвердила Порядок регулярного оцінювання суддів 29 вересня, однак відповідний документ досі відсутній на сайті Комісії.

На три посади членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС по квоті РСУ є лише три претенденти

Відбирати членів ВККС хочуть два судді господарської юрисдикції та суддя у відставці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду