Присвоение более 58 млн грн «Укренерго» — дело экс-заместителя главы Харьковского облсовета Скоробагача передали в суд

К противоправной деятельности бывший чиновник привлек в качестве исполнителя и пособника руководителя частного общества и его учредителя.

Фото: dumka.media

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В суд направлен обвинительный акт в отношении участников организованной группы, преступные действия которых при продаже электроэнергии во время войны нанесли ПрАО «НЭК «Укренерго» ущерб на сумму более 58 млн грн. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Правоохранители установили, что в апреле 2022 года бывший первый заместитель председателя Харьковского областного совета (на тот момент – депутат облсовета) создал организованную группу с целью завладения электроэнергией из объединенной энергетической системы Украины и легализации средств от ее продажи.

В САП не называют фамилию, но, по данным СМИ, речь идет о Владимире Скоробагаче.

Отмечается, что к противоправной деятельности он привлек в качестве исполнителя и пособника соответственно руководителя частного общества и его учредителя.

Согласно разработанному преступному плану, лица заранее приобрели три компании с лицензиями на поставку электроэнергии. В июне 2022 года эти компании получили электроэнергию из объединенной энергосистемы Украины и передали ее подконтрольному обществу для продажи конечным потребителям. Однако денежные средства от продажи электроэнергии ПрАО «НЭК «Укренерго» так и не получило.

«Для легализации средства сначала перечислили на счета финансовых компаний под видом возврата займов, после чего за вознаграждение в размере 0,5 % от суммы перевода финансовые компании направили их в пользу других обществ, которые окончательно вывели деньги на счет компании-нерезидента, зарегистрированной на территории Республики Болгария. В результате ПрАО «НЭК «Укренерго» нанесен ущерб на сумму 58,44 млн грн», — заявили в САП.

Действия бывшего заместителя главы квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Директору частной компании инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, учредителю частной компании — ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.