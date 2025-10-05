Зеленський закликав посилити ППО України після масованої атаки РФ

Зеленський повідомив про масштабну російську атаку – понад 50 ракет і 500 дронів було випущено по Україні.

Президент України Володимир Зеленський укотре звернувся із закликом до міжнародної спільноти щодо посилення протиповітряної оборони країни на тлі чергової комбінованої атаки з боку Росії.

«Сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей. Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор», — заявив він.

Зеленський підкреслив, що одностороннє припинення вогню в повітряному просторі може стати передумовою для справжньої дипломатії. «Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися», — наголосив Президент.

Він також повідомив, що постійно отримує звіти про відновлювальні роботи в постраждалих регіонах від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, голів обласних військових адміністрацій та очільника «Нафтогазу» Сергія Корецького. Зеленський очікує від урядовців максимально швидкої та ефективної роботи з ліквідації наслідків атак.

За словами Президента, вночі Росія застосувала понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів, зокрема крилаті ракети, «кинджали» та «шахеди». Під ударом опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області.

«Станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор», — підсумував глава держави.

