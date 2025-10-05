Практика судов
Зеленский призвал усилить ПВО Украины после массированной атаки РФ

11:29, 5 октября 2025
Зеленский сообщил о масштабной российской атаке – более 50 ракет и 500 дронов было выпущено по Украине.
Зеленский призвал усилить ПВО Украины после массированной атаки РФ
Фото: ОП
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился с призывом к международному сообществу об усилении противовоздушной обороны страны на фоне очередной комбинированной атаки со стороны России.

«Сегодня россияне снова били по нашей инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь для людей. Нужно больше защиты, более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно в отношении ПВО, чтобы лишить смысла этот воздушный террор», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что одностороннее прекращение огня в воздушном пространстве может стать предпосылкой для настоящей дипломатии. «Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться», — подчеркнул Президент.

Он также сообщил, что постоянно получает отчеты о восстановительных работах в пострадавших регионах от министра внутренних дел Игоря Клименко, министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, глав областных военных администраций и главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Зеленский ожидает от чиновников максимально быстрой и эффективной работы по ликвидации последствий атак.

По словам Президента, ночью Россия применила более 50 ракет и около 500 ударных дронов, в частности крылатые ракеты, «кинжалы» и «шахиды». Под ударом оказались Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.

«На данный момент известно о примерно 10 людях, пострадавших в результате атаки. К сожалению, пятеро погибли. Искренние соболезнования всем, кто потерял близких из-за этого террора», — подытожил глава государства.

