Практика судів
  1. В Україні

На Житомирщині лікар-анестезіолог ввела пацієнту завищену дозу препарату — чоловік помер

15:23, 5 жовтня 2025
Слідство встановило, що під час операції медик не врахувала показники пацієнта та не забезпечила належного контролю його стану, що призвело до смерті.
На Житомирщині лікар-анестезіолог ввела пацієнту завищену дозу препарату — чоловік помер
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Житомирщині повідомили про підозру лікарю-анестезіологу, дії якої призвели до смерті пацієнта під час операції. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зокрема, у березні 2023 року до КНП «Житомирська багатопрофільна лікарня» Новогуйвинської селищної ради звернувся 37-річний пацієнт, якому визначили необхідність оперативного втручання.

Під час підготовки до операції, 28-річна лікарка-анестезіолог ввела чоловікові спинномозкову анестезію.

Як встановило слідство, медик не врахувала зріст, вагу та інші показники пацієнта, що призвело до введення завищеної дози препарату.

Крім того, під час операції лікарка не забезпечила належного контролю стану пацієнта і не провела оротрахеальну інтубацію для підтримання дихання. У результаті в пацієнта розвинулася гостра серцево-судинна недостатність, що призвела до смерті.

Жінці повідомлено про підозру у неналежному виконанні медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого, а саме смерть (ч. 1 ст. 140 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Житомир лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду