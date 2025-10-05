На Житомирщині лікар-анестезіолог ввела пацієнту завищену дозу препарату — чоловік помер

Слідство встановило, що під час операції медик не врахувала показники пацієнта та не забезпечила належного контролю його стану, що призвело до смерті.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Житомирщині повідомили про підозру лікарю-анестезіологу, дії якої призвели до смерті пацієнта під час операції. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зокрема, у березні 2023 року до КНП «Житомирська багатопрофільна лікарня» Новогуйвинської селищної ради звернувся 37-річний пацієнт, якому визначили необхідність оперативного втручання.

Під час підготовки до операції, 28-річна лікарка-анестезіолог ввела чоловікові спинномозкову анестезію.

Як встановило слідство, медик не врахувала зріст, вагу та інші показники пацієнта, що призвело до введення завищеної дози препарату.

Крім того, під час операції лікарка не забезпечила належного контролю стану пацієнта і не провела оротрахеальну інтубацію для підтримання дихання. У результаті в пацієнта розвинулася гостра серцево-судинна недостатність, що призвела до смерті.

Жінці повідомлено про підозру у неналежному виконанні медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого, а саме смерть (ч. 1 ст. 140 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.