В Житомирской области врач-анестезиолог ввела пациенту завышенную дозу препарата — мужчина умер

Следствие установило, что во время операции медик не учла показатели пациента и не обеспечила должного контроля его состояния, что привело к смерти.

В Житомирской области сообщили о подозрении врачу-анестезиологу, действия которой привели к смерти пациента во время операции. Об этом сообщает областная прокуратура.

В частности, в марте 2023 года в КНП «Житомирская многопрофильная больница» Новогуйвинского поселкового совета обратился 37-летний пациент, которому определили необходимость оперативного вмешательства.

Во время подготовки к операции 28-летняя врач-анестезиолог ввела мужчине спинномозговую анестезию.

Как установило следствие, медик не учла рост, вес и другие показатели пациента, что привело к введению завышенной дозы препарата.

Кроме того, во время операции врач не обеспечила надлежащего контроля состояния пациента и не провела оротрахеальную интубацию для поддержания дыхания. В результате у пациента развилась острая сердечно-сосудистая недостаточность, что привело к смерти.

Женщине сообщено о подозрении в ненадлежащем выполнении медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия для больного, а именно смерть (ч. 1 ст. 140 УК Украины).

