Чи можна отримати пільгу на комунальні послуги, якщо живете не за пропискою — відповідь

Пільгу можна оформити за фактичним місцем проживання, якщо надати документи, що підтверджують цю адресу — пояснює Пенсійний фонд України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадяни, які мають право на пільги, можуть оформити знижку на оплату житлово-комунальних послуг не лише за зареєстрованою, а й за фактичною адресою проживання.

Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, пільги надаються особам, внесеним до Реєстру осіб, які мають право на пільги, відповідно до постанови Кабміну №117 від 29 січня 2003 року.

Для отримання пільги за місцем фактичного проживання необхідно подати документи, що підтверджують цю адресу. Це може бути:

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

договір оренди житла;

інший офіційний документ, який засвідчує проживання за відповідною адресою.

Таким чином, пільговики мають право отримувати підтримку держави навіть у разі проживання не за місцем офіційної реєстрації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.