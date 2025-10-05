Чи можна отримати пільгу на комунальні послуги, якщо живете не за пропискою — відповідь

Громадяни, які мають право на пільги, можуть оформити знижку на оплату житлово-комунальних послуг не лише за зареєстрованою, а й за фактичною адресою проживання.
Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, пільги надаються особам, внесеним до Реєстру осіб, які мають право на пільги, відповідно до постанови Кабміну №117 від 29 січня 2003 року.
Для отримання пільги за місцем фактичного проживання необхідно подати документи, що підтверджують цю адресу. Це може бути:
Таким чином, пільговики мають право отримувати підтримку держави навіть у разі проживання не за місцем офіційної реєстрації.
