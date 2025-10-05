Можно ли получить льготу на коммунальные услуги, если живете не по прописке — ответ

Льготу можно оформить по фактическому месту проживания, если предоставить документы, подтверждающие этот адрес — поясняет Пенсионный фонд Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане, которые имеют право на льготы, могут оформить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг не только по зарегистрированному, но и по фактическому адресу проживания.

Как сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области, льготы предоставляются лицам, внесённым в Реестр лиц, которые имеют право на льготы, в соответствии с постановлением Кабмина №117 от 29 января 2003 года.

Для получения льготы по месту фактического проживания необходимо подать документы, подтверждающие этот адрес. Это может быть:

справка о взятии на учёт внутренне перемещённого лица;

договор аренды жилья;

другой официальный документ, подтверждающий проживание по соответствующему адресу.

Таким образом, льготники имеют право получать поддержку государства даже в случае проживания не по месту официальной регистрации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.