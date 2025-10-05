Практика судов
Можно ли получить льготу на коммунальные услуги, если живете не по прописке — ответ

19:01, 5 октября 2025
Льготу можно оформить по фактическому месту проживания, если предоставить документы, подтверждающие этот адрес — поясняет Пенсионный фонд Украины.
Граждане, которые имеют право на льготы, могут оформить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг не только по зарегистрированному, но и по фактическому адресу проживания.

Как сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области, льготы предоставляются лицам, внесённым в Реестр лиц, которые имеют право на льготы, в соответствии с постановлением Кабмина №117 от 29 января 2003 года.

Для получения льготы по месту фактического проживания необходимо подать документы, подтверждающие этот адрес. Это может быть:

  • справка о взятии на учёт внутренне перемещённого лица;
  • договор аренды жилья;
  • другой официальный документ, подтверждающий проживание по соответствующему адресу.

Таким образом, льготники имеют право получать поддержку государства даже в случае проживания не по месту официальной регистрации.

