У Києві конфлікт між водіями маршруток переріс у вибух бойової гранати

10:04, 6 жовтня 2025
У Києві водій маршрутки кинув бойову гранату у через конфлікт із колегою.
У столиці судитимуть 59-річного водія маршрутки, який під час конфлікту кинув бойову гранату у бік транспортного засобу свого колеги. Про це повідомили в поліції Києва.

Інцидент стався близько 6-ї ранку на автомайданчику перевізника у Дарницькому районі. Під час суперечки між водіями один із них кинув гранату «Ф-1» у бік маршрутного таксі, що саме виїжджало на маршрут. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили фрагменти бойової гранати.

Як з’ясувалося, чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. У Києві він проживав тимчасово й працював водієм у приватній транспортній компанії. За його словами, він хотів лише налякати колегу, з яким мав тривалий конфлікт.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з боєприпасами).

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

