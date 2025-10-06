В Киеве конфликт между водителями маршруток перерос во взрыв боевой гранаты

В Киеве водитель маршрутки бросил боевую гранату из-за конфликта с коллегой.

В столице будут судить 59-летнего водителя маршрутки, который во время ссоры бросил боевую гранату в сторону транспортного средства своего коллеги. Об этом сообщили в полиции Киева.

Инцидент произошел около 6 утра на автоплощадке перевозчика в Дарницком районе. Во время спора между водителями один из них бросил гранату «Ф-1» в сторону маршрутного такси, которое как раз выезжало на маршрут. В результате взрыва никто не пострадал, однако транспортное средство получило механические повреждения.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Правоохранители задержали мужчину и изъяли фрагменты боевой гранаты.

Как выяснилось, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В Киеве он проживал временно и работал водителем в частной транспортной компании. По его словам, он хотел лишь напугать коллегу, с которым имел давний конфликт.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боеприпасами).

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

