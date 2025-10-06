Практика судов
  1. В Украине

В Киеве конфликт между водителями маршруток перерос во взрыв боевой гранаты

10:04, 6 октября 2025
В Киеве водитель маршрутки бросил боевую гранату из-за конфликта с коллегой.
В Киеве конфликт между водителями маршруток перерос во взрыв боевой гранаты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице будут судить 59-летнего водителя маршрутки, который во время ссоры бросил боевую гранату в сторону транспортного средства своего коллеги. Об этом сообщили в полиции Киева.

Инцидент произошел около 6 утра на автоплощадке перевозчика в Дарницком районе. Во время спора между водителями один из них бросил гранату «Ф-1» в сторону маршрутного такси, которое как раз выезжало на маршрут. В результате взрыва никто не пострадал, однако транспортное средство получило механические повреждения.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Правоохранители задержали мужчину и изъяли фрагменты боевой гранаты.

Как выяснилось, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В Киеве он проживал временно и работал водителем в частной транспортной компании. По его словам, он хотел лишь напугать коллегу, с которым имел давний конфликт.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боеприпасами).

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция оружие Киев граната

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва