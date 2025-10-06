Автоматична реєстрація в ЄРПН податкових накладних — що треба знати

У ДПС роз’яснили питання автоматичної реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Головне управління ДПС у Житомирській області роз’яснило питання автоматичної реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) податкових накладних та розрахунків коригування.

Так, відповідно до п. 6 прим. 1 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» у разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку за результатами розгляду інформації та копій документів, поданих платником податку для підтвердження невідповідності критеріям ризиковості платника податку, або прийняття комісією центрального рівня рішення про задоволення скарги та скасування рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, наступного робочого дня після дати прийняття такого рішення підлягають автоматичній реєстрації податкові накладні / розрахунки коригування, якщо одночасно виконуються такі умови:

реєстрацію таких податкових накладних / розрахунків коригування зупинено на підставі відповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку згідно з рішеннями, прийнятими починаючи з дати останнього включення платника податку в перелік платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, до дати подання інформації та копій документів, за результатами розгляду яких прийняте рішення про невідповідність критеріям ризиковості платника податку;

дата подання для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних таких податкових накладних / розрахунків коригування припадає на період, що не перевищує 180 днів до дати подання інформації та копій документів, за результатами розгляду яких прийняте рішення про невідповідність критеріям ризиковості платника податку або рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку, якщо щодо такого рішення комісією центрального рівня задоволено скаргу та скасовано рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку;

на початок операційного дня, протягом якого здійснюється така автоматична реєстрація в ЄРПН, операції в таких податкових накладних / розрахунках коригування не відповідають критеріям ризиковості здійснення операцій згідно з додатком 3 до Порядку зупинення, за винятком податкових накладних / розрахунків коригування, складених платником податку, який відповідає хоча б одному показнику, за яким визначається позитивна податкова історія платника ПДВ, згідно з додатком 2 до Порядку зупинення;

на початок операційного дня, протягом якого здійснюється така автоматична реєстрація в ЄРПН, стосовно платника податку, який склав та/або подав податкову накладну / розрахунок коригування для реєстрації в ЄРПН , відсутнє чинне рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку;

сума ПДВ, зазначена платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, прийнятих для реєстрації в ЄРПН, у кожному з шести останніх послідовних календарних місяців, що передують місяцю подання інформації та копій документів, поданих платником податку для підтвердження невідповідності критеріям ризиковості платника податку, у місяці, у якому подано таку інформацію та копії документів, та в місяці, у якому здійснюється така автоматична реєстрація, не перевищує значення показника Рмакс для кожного із зазначених місяців;

щодо таких податкових накладних / розрахунків коригування платника податку комісією регіонального рівня не прийнято рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН відповідно до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 № 520, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2019 за № 1245/34216 (далі – Наказ № 520);

у день такої автоматичної реєстрації в ЄРПН наявна сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати такі податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, обчислена відповідно до п. 200 прим. 1.3 або 200 прим. 1.9 ст. 200 прим. 1 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ).

Згідно з п. 16 прим. 1 Порядку зупинення у разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про врахування таблиці даних платника податку відповідно до п. 16 Порядку зупинення або прийняття комісією центрального рівня рішення про задоволення скарги та скасування рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість або врахування таблиці даних платника податку відповідно до п. 18 Порядку зупинення податкові накладні / розрахунки коригування, реєстрацію яких зупинено відповідно до п. 1 додатка 3 до Порядку зупинення до дати прийняття рішення про врахування таблиці даних платника податку або рішення про неврахування таблиці даних платника податку, якщо щодо такого рішення комісією центрального рівня задоволено скаргу та скасовано рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку або врахування таблиці даних платника податку відповідно до п. 18 Порядку зупинення, підлягають автоматичній реєстрації в ЄРПН на п’ятий робочий день, що настає за днем прийняття такого рішення або врахування таблиці даних платника податку відповідно до п. 18 Порядку зупинення, якщо одночасно виконуються такі умови:

відсутнє рішення контролюючого органу про неврахування такої таблиці даних платника відповідно до п. 19 Порядку зупинення;

у податкових накладних / розрахунках коригування зазначені операції з кодами товарів згідно з УКТЗЕД / кодами послуг згідно з Державним класифікатором / умовним кодом такого товару, що відображені у такій таблиці даних платника податку, та операції, які на початок операційного дня, протягом якого здійснюється така автоматична реєстрація в ЄРПН, не відповідають критеріям ризиковості здійснення операцій згідно з додатком 3 до Порядку зупинення;

на початок операційного дня, протягом якого здійснюється така автоматична реєстрація в ЄРПН, стосовно платника податку, який склав та/або подав податкову накладну / розрахунок коригування для реєстрації в ЄРПН, відсутнє чинне рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку;

сума ПДВ, зазначена платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, прийнятих для реєстрації в ЄРПН, у кожному з шести останніх послідовних календарних місяців, що передують даті автоматичної реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування, та місяці, у якому здійснюється така автоматична реєстрація, не перевищує значення показника Рмакс для кожного із зазначених місяців;

такі податкові накладні / розрахунки коригування складені та подані для реєстрації в ЄРПН не раніше календарного місяця, що передує місяцю, у якому комісією регіонального рівня прийняте рішення про врахування таблиці даних платника податку або рішення про неврахування таблиці даних платника податку, або місяцю, у якому таблицю даних платника податку враховано відповідно до п. 18 Порядку зупинення, якщо щодо такого рішення комісією центрального рівня задоволено скаргу та скасовано рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку, або місяцю, у якому таблицю даних платника податку враховано відповідно до п. 18 Порядку зупинення;

щодо таких податкових накладних / розрахунків коригування платника податку комісією регіонального рівня не прийнято рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН відповідно до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН, затвердженого Наказом № 520;

у день такої автоматичної реєстрації в ЄРПН наявна сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати такі податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, обчислена відповідно до пп. 200 прим. 1.3 або 200 прим. 1.9 ст. 200 прим. 1 ПКУ.

