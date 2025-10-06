Практика судов
  1. В Украине

Автоматическая регистрация в ЕРНН налоговых накладных — что нужно знать

15:28, 6 октября 2025
В ГНС разъяснили вопросы автоматической регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных.
Автоматическая регистрация в ЕРНН налоговых накладных — что нужно знать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Житомирской области разъяснило вопросы автоматической регистрации в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) налоговых накладных и расчетов корректировки.

Так, в соответствии с п. 6 прим. 1 Порядка остановки регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11 декабря 2019 года № 1165 «Об утверждении порядков по вопросам остановки регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных», в случае принятия комиссией регионального уровня решения о несоответствии плательщика налога критериям рисковости плательщика налога по результатам рассмотрения информации и копий документов, поданных плательщиком налога для подтверждения несоответствия критериям рисковости плательщика налога, или принятия комиссией центрального уровня решения об удовлетворении жалобы и отмене решения комиссии регионального уровня о соответствии плательщика налога критериям рисковости плательщика налога, на следующий рабочий день после даты принятия такого решения подлежат автоматической регистрации налоговые накладные / расчеты корректировки, если одновременно выполняются такие условия:

  • регистрацию таких налоговых накладных / расчетов корректировки остановлено на основании соответствия плательщика налога критериям рисковости плательщика налога согласно решениям, принятым начиная с даты последнего включения плательщика налога в перечень плательщиков налога, которые соответствуют критериям рисковости плательщика налога, до даты подачи информации и копий документов, по результатам рассмотрения которых принято решение о несоответствии критериям рисковости плательщика налога;
  • дата подачи для регистрации в Едином реестре налоговых накладных таких налоговых накладных / расчетов корректировки приходится на период, который не превышает 180 дней до даты подачи информации и копий документов, по результатам рассмотрения которых принято решение о несоответствии критериям рисковости плательщика налога или решение о соответствии критериям рисковости плательщика налога, если в отношении такого решения комиссией центрального уровня удовлетворена жалоба и отменено решение комиссии регионального уровня о соответствии плательщика налога критериям рисковости плательщика налога;
  • на начало операционного дня, в течение которого осуществляется такая автоматическая регистрация в ЕРНН, операции в таких налоговых накладных / расчетах корректировки не соответствуют критериям рисковости осуществления операций согласно приложению 3 к Порядку остановки, за исключением налоговых накладных / расчетов корректировки, составленных плательщиком налога, который соответствует хотя бы одному показателю, по которому определяется положительная налоговая история плательщика НДС, согласно приложению 2 к Порядку остановки;
  • на начало операционного дня, в течение которого осуществляется такая автоматическая регистрация в ЕРНН, в отношении плательщика налога, который составил и/или подал налоговую накладную / расчет корректировки для регистрации в ЕРНН, отсутствует действующее решение о соответствии плательщика налога критериям рисковости плательщика налога;
  • сумма НДС, указанная плательщиком налога в налоговых накладных / расчетах корректировки, принятых для регистрации в ЕРНН, в каждом из шести последних последовательных календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи информации и копий документов, поданных плательщиком налога для подтверждения несоответствия критериям рисковости плательщика налога, в месяце, в котором подана такая информация и копии документов, и в месяце, в котором осуществляется такая автоматическая регистрация, не превышает значение показателя Rмакс для каждого из указанных месяцев;
  • в отношении таких налоговых накладных / расчетов корректировки плательщика налога комиссией регионального уровня не принято решение о регистрации / отказе в регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в ЕРНН в соответствии с Порядком принятия решений о регистрации / отказе в регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в ЕРНН, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 12.12.2019 № 520, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 13.12.2019 за № 1245/34216 (далее — Приказ № 520);
  • в день такой автоматической регистрации в ЕРНН имеется сумма налога, на которую плательщик налога имеет право зарегистрировать такие налоговые накладные и/или расчеты корректировки в ЕРНН, исчисленная в соответствии с п. 200 прим. 1.3 или 200 прим. 1.9 ст. 200 прим. 1 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI (далее — НКУ).

Согласно п. 16 прим. 1 Порядка остановки в случае принятия комиссией регионального уровня решения об учете таблицы данных плательщика налога в соответствии с п. 16 Порядка остановки или принятия комиссией центрального уровня решения об удовлетворении жалобы и отмене решения комиссии регионального уровня о неучете таблицы данных плательщика налога на добавленную стоимость или учете таблицы данных плательщика налога в соответствии с п. 18 Порядка остановки налоговые накладные / расчеты корректировки, регистрацию которых остановлено в соответствии с п. 1 приложения 3 к Порядку остановки до даты принятия решения об учете таблицы данных плательщика налога или решения о неучете таблицы данных плательщика налога, если в отношении такого решения комиссией центрального уровня удовлетворена жалоба и отменено решение комиссии регионального уровня о неучете таблицы данных плательщика налога, или учете таблицы данных плательщика налога в соответствии с п. 18 Порядка остановки, подлежат автоматической регистрации в ЕРНН на пятый рабочий день, следующий за днем принятия такого решения или учета таблицы данных плательщика налога в соответствии с п. 18 Порядка остановки, если одновременно выполняются такие условия:

  • отсутствует решение контролирующего органа о неучете такой таблицы данных плательщика в соответствии с п. 19 Порядка остановки;
  • в налоговых накладных / расчетах корректировки указаны операции с кодами товаров согласно УКТ ВЭД / кодами услуг согласно Государственному классификатору / условным кодом такого товара, которые отражены в такой таблице данных плательщика налога, и операции, которые на начало операционного дня, в течение которого осуществляется такая автоматическая регистрация в ЕРНН, не соответствуют критериям рисковости осуществления операций согласно приложению 3 к Порядку остановки;
  • на начало операционного дня, в течение которого осуществляется такая автоматическая регистрация в ЕРНН, в отношении плательщика налога, который составил и/или подал налоговую накладную / расчет корректировки для регистрации в ЕРНН, отсутствует действующее решение о соответствии плательщика налога критериям рисковости плательщика налога;
  • сумма НДС, указанная плательщиком налога в налоговых накладных / расчетах корректировки, принятых для регистрации в ЕРНН, в каждом из шести последних последовательных календарных месяцев, предшествующих дате автоматической регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки, и в месяце, в котором осуществляется такая автоматическая регистрация, не превышает значение показателя Rмакс для каждого из указанных месяцев;
  • такие налоговые накладные / расчеты корректировки составлены и поданы для регистрации в ЕРНН не ранее календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором комиссией регионального уровня принято решение об учете таблицы данных плательщика налога или решение о неучете таблицы данных плательщика налога, или месяцу, в котором таблица данных плательщика налога учтена в соответствии с п. 18 Порядка остановки, если в отношении такого решения комиссией центрального уровня удовлетворена жалоба и отменено решение комиссии регионального уровня о неучете таблицы данных плательщика налога, или месяцу, в котором таблица данных плательщика налога учтена в соответствии с п. 18 Порядка остановки;
  • в отношении таких налоговых накладных / расчетов корректировки плательщика налога комиссией регионального уровня не принято решение о регистрации / отказе в регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в ЕРНН в соответствии с Порядком принятия решений о регистрации / отказе в регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в ЕРНН, утвержденным Приказом № 520;
  • в день такой автоматической регистрации в ЕРНН имеется сумма налога, на которую плательщик налога имеет право зарегистрировать такие налоговые накладные и/или расчеты корректировки в ЕРНН, исчисленная в соответствии с пп. 200 прим. 1.3 или 200 прим. 1.9 ст. 200 прим. 1 НКУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва