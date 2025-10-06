Автоматическая регистрация в ЕРНН налоговых накладных — что нужно знать

В ГНС разъяснили вопросы автоматической регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных.

Главное управление ГНС в Житомирской области разъяснило вопросы автоматической регистрации в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) налоговых накладных и расчетов корректировки.

Так, в соответствии с п. 6 прим. 1 Порядка остановки регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11 декабря 2019 года № 1165 «Об утверждении порядков по вопросам остановки регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных», в случае принятия комиссией регионального уровня решения о несоответствии плательщика налога критериям рисковости плательщика налога по результатам рассмотрения информации и копий документов, поданных плательщиком налога для подтверждения несоответствия критериям рисковости плательщика налога, или принятия комиссией центрального уровня решения об удовлетворении жалобы и отмене решения комиссии регионального уровня о соответствии плательщика налога критериям рисковости плательщика налога, на следующий рабочий день после даты принятия такого решения подлежат автоматической регистрации налоговые накладные / расчеты корректировки, если одновременно выполняются такие условия:

регистрацию таких налоговых накладных / расчетов корректировки остановлено на основании соответствия плательщика налога критериям рисковости плательщика налога согласно решениям, принятым начиная с даты последнего включения плательщика налога в перечень плательщиков налога, которые соответствуют критериям рисковости плательщика налога, до даты подачи информации и копий документов, по результатам рассмотрения которых принято решение о несоответствии критериям рисковости плательщика налога;

дата подачи для регистрации в Едином реестре налоговых накладных таких налоговых накладных / расчетов корректировки приходится на период, который не превышает 180 дней до даты подачи информации и копий документов, по результатам рассмотрения которых принято решение о несоответствии критериям рисковости плательщика налога или решение о соответствии критериям рисковости плательщика налога, если в отношении такого решения комиссией центрального уровня удовлетворена жалоба и отменено решение комиссии регионального уровня о соответствии плательщика налога критериям рисковости плательщика налога;

на начало операционного дня, в течение которого осуществляется такая автоматическая регистрация в ЕРНН, операции в таких налоговых накладных / расчетах корректировки не соответствуют критериям рисковости осуществления операций согласно приложению 3 к Порядку остановки, за исключением налоговых накладных / расчетов корректировки, составленных плательщиком налога, который соответствует хотя бы одному показателю, по которому определяется положительная налоговая история плательщика НДС, согласно приложению 2 к Порядку остановки;

на начало операционного дня, в течение которого осуществляется такая автоматическая регистрация в ЕРНН, в отношении плательщика налога, который составил и/или подал налоговую накладную / расчет корректировки для регистрации в ЕРНН, отсутствует действующее решение о соответствии плательщика налога критериям рисковости плательщика налога;

сумма НДС, указанная плательщиком налога в налоговых накладных / расчетах корректировки, принятых для регистрации в ЕРНН, в каждом из шести последних последовательных календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи информации и копий документов, поданных плательщиком налога для подтверждения несоответствия критериям рисковости плательщика налога, в месяце, в котором подана такая информация и копии документов, и в месяце, в котором осуществляется такая автоматическая регистрация, не превышает значение показателя Rмакс для каждого из указанных месяцев;

в отношении таких налоговых накладных / расчетов корректировки плательщика налога комиссией регионального уровня не принято решение о регистрации / отказе в регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в ЕРНН в соответствии с Порядком принятия решений о регистрации / отказе в регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в ЕРНН, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 12.12.2019 № 520, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 13.12.2019 за № 1245/34216 (далее — Приказ № 520);

в день такой автоматической регистрации в ЕРНН имеется сумма налога, на которую плательщик налога имеет право зарегистрировать такие налоговые накладные и/или расчеты корректировки в ЕРНН, исчисленная в соответствии с п. 200 прим. 1.3 или 200 прим. 1.9 ст. 200 прим. 1 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI (далее — НКУ).

Согласно п. 16 прим. 1 Порядка остановки в случае принятия комиссией регионального уровня решения об учете таблицы данных плательщика налога в соответствии с п. 16 Порядка остановки или принятия комиссией центрального уровня решения об удовлетворении жалобы и отмене решения комиссии регионального уровня о неучете таблицы данных плательщика налога на добавленную стоимость или учете таблицы данных плательщика налога в соответствии с п. 18 Порядка остановки налоговые накладные / расчеты корректировки, регистрацию которых остановлено в соответствии с п. 1 приложения 3 к Порядку остановки до даты принятия решения об учете таблицы данных плательщика налога или решения о неучете таблицы данных плательщика налога, если в отношении такого решения комиссией центрального уровня удовлетворена жалоба и отменено решение комиссии регионального уровня о неучете таблицы данных плательщика налога, или учете таблицы данных плательщика налога в соответствии с п. 18 Порядка остановки, подлежат автоматической регистрации в ЕРНН на пятый рабочий день, следующий за днем принятия такого решения или учета таблицы данных плательщика налога в соответствии с п. 18 Порядка остановки, если одновременно выполняются такие условия:

отсутствует решение контролирующего органа о неучете такой таблицы данных плательщика в соответствии с п. 19 Порядка остановки;

в налоговых накладных / расчетах корректировки указаны операции с кодами товаров согласно УКТ ВЭД / кодами услуг согласно Государственному классификатору / условным кодом такого товара, которые отражены в такой таблице данных плательщика налога, и операции, которые на начало операционного дня, в течение которого осуществляется такая автоматическая регистрация в ЕРНН, не соответствуют критериям рисковости осуществления операций согласно приложению 3 к Порядку остановки;

на начало операционного дня, в течение которого осуществляется такая автоматическая регистрация в ЕРНН, в отношении плательщика налога, который составил и/или подал налоговую накладную / расчет корректировки для регистрации в ЕРНН, отсутствует действующее решение о соответствии плательщика налога критериям рисковости плательщика налога;

сумма НДС, указанная плательщиком налога в налоговых накладных / расчетах корректировки, принятых для регистрации в ЕРНН, в каждом из шести последних последовательных календарных месяцев, предшествующих дате автоматической регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки, и в месяце, в котором осуществляется такая автоматическая регистрация, не превышает значение показателя Rмакс для каждого из указанных месяцев;

такие налоговые накладные / расчеты корректировки составлены и поданы для регистрации в ЕРНН не ранее календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором комиссией регионального уровня принято решение об учете таблицы данных плательщика налога или решение о неучете таблицы данных плательщика налога, или месяцу, в котором таблица данных плательщика налога учтена в соответствии с п. 18 Порядка остановки, если в отношении такого решения комиссией центрального уровня удовлетворена жалоба и отменено решение комиссии регионального уровня о неучете таблицы данных плательщика налога, или месяцу, в котором таблица данных плательщика налога учтена в соответствии с п. 18 Порядка остановки;

в отношении таких налоговых накладных / расчетов корректировки плательщика налога комиссией регионального уровня не принято решение о регистрации / отказе в регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в ЕРНН в соответствии с Порядком принятия решений о регистрации / отказе в регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в ЕРНН, утвержденным Приказом № 520;

в день такой автоматической регистрации в ЕРНН имеется сумма налога, на которую плательщик налога имеет право зарегистрировать такие налоговые накладные и/или расчеты корректировки в ЕРНН, исчисленная в соответствии с пп. 200 прим. 1.3 или 200 прим. 1.9 ст. 200 прим. 1 НКУ.

