12:42, 10 грудня 2025
Суд закрив справу через відсутність підозрюваних, хоча справа розглядалася під грифом секретності, а серед версій фігурували російські спецслужби.
В Іспанії закрили справу про вбивство пілота Кузьмінова: слідство не знайшло підозрюваних
Суд у Вілахоесі (Аліканте) припинив розслідування гучної справи про вбивство пілота Максима Кузьмінова, який дезертирував із російської армії у 2023 році, а згодом був застрелений в Іспанії. Причина — правоохоронці так і не встановили осіб, причетних до злочину. Про це повідомляє ABC.

Як повідомлялося, російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, знайшли мертвим у Іспанії.

Суддя ухвалила рішення про тимчасове закриття провадження (sobreseimiento provisional). Воно вже набрало законної сили. У звіті Судової поліції Цивільної гвардії зазначено, що «не вдалося встановити матеріальних чи інтелектуальних виконавців пострілів у жертву».

Кузьмінова, якому було 33 роки, застрелили 13 лютого 2024 року біля гаража житлового комплексу у Вілахоесі. Вбивство одразу набуло широкого резонансу: припускали, що це могла бути «помста Кремля».

Слідство тривало під грифом секретності. Втім, численні слідчі дії не змогли встановити причетних до злочину.

У рішенні суддя підкреслила, що «немає достатніх доказів для притягнення до кримінальної відповідальності певної особи як виконавця, співучасника чи приховувача фактів, що стали підставою для відкриття цієї справи» і на цій підставі постановила тимчасово закрити справу відповідно до ст. 641.2 Закону про кримінальне судочинство.

Версія про російські спецслужби

За інформацією ABC, джерела, знайомі з перебігом розслідування, припускали, що це могло бути «замовне вбивство», організоване російськими спецслужбами. Однак офіційно підтвердити цю версію так і не вдалося.

Іспанська влада стверджує, що не була інформована про перебування пілота на своїй території. Міністерка оборони Маргарита Роблес зазначала, що Кузьмінов «прибув до Іспанії добровільно».

