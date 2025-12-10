В Испании закрыли дело об убийстве пилота Кузьминова: следствие не нашло подозреваемых

Суд закрыл дело из-за отсутствия подозреваемых, хотя дело рассматривалось под грифом секретности, а среди версий фигурировали российские спецслужбы.

Суд в Вилахойосе (Аликанте) прекратил расследование громкого дела об убийстве пилота Максима Кузьминова, который дезертировал из российской армии в 2023 году, а позже был застрелен в Испании. Причина — правоохранительные органы так и не установили лиц, причастных к преступлению. Об этом сообщает ABC.

Как сообщалось, российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года во время операции Главного управления разведки Минобороны перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины, нашли мертвым в Испании.

Судья вынесла решение о временном закрытии производства (sobreseimiento provisional). Оно уже вступило в законную силу. В отчете Судебной полиции Гражданской гвардии указано, что «не удалось установить материальных или интеллектуальных исполнителей выстрелов в жертву».

Кузьминов, которому было 33 года, был застрелен 13 февраля 2024 года у гаража жилого комплекса в Вилахойосе. Убийство сразу вызвало широкий резонанс: предполагали, что это могла быть «месть Кремля».

Следствие велось под грифом секретности. Однако многочисленные следственные действия не позволили установить причастных к преступлению.

В решении судья подчеркнула, что «нет достаточных доказательств для привлечения к уголовной ответственности определенного лица как исполнителя, соучастника или скрывателя фактов, послуживших основанием для открытия этого дела», и на этом основании постановила временно закрыть дело в соответствии со ст. 641.2 Закона об уголовном судопроизводстве.

Версия о российских спецслужбах

По информации ABC, источники, знакомые с ходом расследования, предполагали, что это могло быть «заказное убийство», организованное российскими спецслужбами. Однако официально подтвердить эту версию так и не удалось.

Испанские власти утверждают, что не были информированы о пребывании пилота на территории страны. Министр обороны Маргарита Роблес заявляла, что Кузьминов «прибыл в Испанию добровольно».Початок форми

