  1. В Украине

В Испании закрыли дело об убийстве пилота Кузьминова: следствие не нашло подозреваемых

12:42, 10 декабря 2025
Суд закрыл дело из-за отсутствия подозреваемых, хотя дело рассматривалось под грифом секретности, а среди версий фигурировали российские спецслужбы.
В Испании закрыли дело об убийстве пилота Кузьминова: следствие не нашло подозреваемых
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в Вилахойосе (Аликанте) прекратил расследование громкого дела об убийстве пилота Максима Кузьминова, который дезертировал из российской армии в 2023 году, а позже был застрелен в Испании. Причина — правоохранительные органы так и не установили лиц, причастных к преступлению. Об этом сообщает ABC.

Как сообщалось, российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года во время операции Главного управления разведки Минобороны перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины, нашли мертвым в Испании.

Судья вынесла решение о временном закрытии производства (sobreseimiento provisional). Оно уже вступило в законную силу. В отчете Судебной полиции Гражданской гвардии указано, что «не удалось установить материальных или интеллектуальных исполнителей выстрелов в жертву».

Кузьминов, которому было 33 года, был застрелен 13 февраля 2024 года у гаража жилого комплекса в Вилахойосе. Убийство сразу вызвало широкий резонанс: предполагали, что это могла быть «месть Кремля».

Следствие велось под грифом секретности. Однако многочисленные следственные действия не позволили установить причастных к преступлению.

В решении судья подчеркнула, что «нет достаточных доказательств для привлечения к уголовной ответственности определенного лица как исполнителя, соучастника или скрывателя фактов, послуживших основанием для открытия этого дела», и на этом основании постановила временно закрыть дело в соответствии со ст. 641.2 Закона об уголовном судопроизводстве.

Версия о российских спецслужбах

По информации ABC, источники, знакомые с ходом расследования, предполагали, что это могло быть «заказное убийство», организованное российскими спецслужбами. Однако официально подтвердить эту версию так и не удалось.

Испанские власти утверждают, что не были информированы о пребывании пилота на территории страны. Министр обороны Маргарита Роблес заявляла, что Кузьминов «прибыл в Испанию добровольно».Початок форми

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

убийство Испания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Жернаков уклонялся от ответов на заседании ТСК Власенко–Бужанского

Михаил Жернаков пытается превратить заседание в шоу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]