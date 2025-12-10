  1. В Україні

12:24, 10 грудня 2025
Водій заявив, що поспішав в особистих справах, тому залишив місце ДТП.
У Миколаєві суд позбавив права керування водія, який умисно залишив місце ДТП: відео
Суддя Центрального районного суду міста Миколаєва Іван Дірк розглянув протоколи, складені стосовно 26-річного місцевого мешканця за фактом вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст.124, 122-4 КУпАП.

Як розповіли у суді, відповідно до матеріалів, чоловік, перебуваючі за кермом автомобіля «Audi 80», при виконанні маневру заднім ходом не впевнився в його безпеці та допустив зіткнення з припаркованим автомобілем «Mercedes Benz». Після цього, чоловік залишив місце вчинення ДТП.

Водій «Audi» у судовому засіданні погодився з обставинами вчинених правопорушень, пояснив, що під час руху заднім ходом зачепив припаркований автомобіль, однак, оскільки поспішав в особистих справах залишив місце ДТП. Водночас, в письмових пояснення доданих до протоколу він зазначав, що не помітив, як зачепив автомобіль.

Суд дослідив відеозапис з реєстратора автомобіля, який проїздив поруч. На відео зафіксовано, що «Audi» виїжджає заднім ходом з дворової території, перетинає дві смуги руху, чим змушує водіїв, які рухались по головній дорозі зупинитись. Після цього водій зменшуючи швідкість допускає наїзд в припаркований автомобіль. Від завданого удару «Mercedes Benz» хитнуло, що свідчить про суттєве контактування, яке неможливо було не помітити, вказують у суді. Після наїзду водій «Audi» постояв кілька секунд, а згодом поїхав.

За результатами розгляду, суд визнав водія «Audi» винуватим у скоєнні адміністративних правопорушень, передбачених ст.124, 122-4 КУпАП та постановив накласти на нього стягнення у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами строком на два роки.

