Суди підтвердили законність створення Національного військового меморіального кладовища

13:00, 10 грудня 2025
Суди різних інстанцій підтвердили законність створення Національного військового меморіального кладовища та безпідставність звинувачень, висунутих проти Установи.
Суди підтвердили законність створення Національного військового меморіального кладовища та безпідставність претензій громадських активістів.

Києво-Святошинський районний суд Київської області ухвалив рішення у справі за позовом ГО «Мархалівка. Підтримка» та групи громадських активістів до державної установи «Національне військове меморіальне кладовище» у питані захисту порушених прав.

Рішення Києво-Святошинського районного суду

Позивачі вимагали:

- визнати протиправною діяльність Установи щодо реалізації проєкту Національного військового меморіального кладовища;

- зобов’язати відновити стан земельних ділянок, який існував до початку виконання будівельних робіт;

- стягнути з Установи моральну шкоду.

Суд, проаналізувавши докази й аргументи сторін, повністю відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що діяльність установи здійснюється виключно в межах чинного законодавства, а реалізація проєкту відповідає державним процедурам і статусу території як загальнонаціонального місця пам’яті.

Рішення Шостого апеляційного адмінсуду

Також суд апеляційної інстанції ухвалив рішення на користь ДУ «НВМК», підтвердивши правові висновки першої інстанції.

ГО «Мархалівка. Підтримка» вимагала:

- скасувати реєстрацію НЕІСНУЮЧОЇ декларації та дозволу на виконання будівельних робіт;

- заборонити видалення зелених насаджень шляхом винесення ухвали про забезпечення позову.

Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження та залишив заяву про забезпечення позову без задоволення. Апеляційний суд залишив ці рішення без змін.

Позиція Національного військового меморіального кладовища

Установа наголошує, що діє у повній відповідності до законодавства і реалізує проєкт, який держава визначила ключовим елементом національної політики пам’яті.

Також підкреслюється неприпустимість:

  • маніпулювання темою поховань полеглих Героїв України;
  • поширення недостовірної інформації;
  • політизації чи дискредитації процесу створення меморіалу.

