Суди підтвердили законність створення Національного військового меморіального кладовища

Суди різних інстанцій підтвердили законність створення Національного військового меморіального кладовища та безпідставність звинувачень, висунутих проти Установи.

Києво-Святошинський районний суд Київської області ухвалив рішення у справі за позовом ГО «Мархалівка. Підтримка» та групи громадських активістів до державної установи «Національне військове меморіальне кладовище» у питані захисту порушених прав.

Рішення Києво-Святошинського районного суду

Позивачі вимагали:

- визнати протиправною діяльність Установи щодо реалізації проєкту Національного військового меморіального кладовища;

- зобов’язати відновити стан земельних ділянок, який існував до початку виконання будівельних робіт;

- стягнути з Установи моральну шкоду.

Суд, проаналізувавши докази й аргументи сторін, повністю відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що діяльність установи здійснюється виключно в межах чинного законодавства, а реалізація проєкту відповідає державним процедурам і статусу території як загальнонаціонального місця пам’яті.

Рішення Шостого апеляційного адмінсуду

Також суд апеляційної інстанції ухвалив рішення на користь ДУ «НВМК», підтвердивши правові висновки першої інстанції.

ГО «Мархалівка. Підтримка» вимагала:

- скасувати реєстрацію НЕІСНУЮЧОЇ декларації та дозволу на виконання будівельних робіт;

- заборонити видалення зелених насаджень шляхом винесення ухвали про забезпечення позову.

Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження та залишив заяву про забезпечення позову без задоволення. Апеляційний суд залишив ці рішення без змін.

Позиція Національного військового меморіального кладовища

Установа наголошує, що діє у повній відповідності до законодавства і реалізує проєкт, який держава визначила ключовим елементом національної політики пам’яті.

Також підкреслюється неприпустимість:

маніпулювання темою поховань полеглих Героїв України;

поширення недостовірної інформації;

політизації чи дискредитації процесу створення меморіалу.

