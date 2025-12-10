Суды подтвердили законность создания Национального военно-мемориального кладбища
Суды подтвердили законность создания Национального военно-мемориального кладбища и необоснованность претензий общественных активистов.
Киево-Святошинский районный суд Киевской области вынес решение по делу по иску ОО «Мархаливка. Поддержка» и группы общественных активистов к государственной учреждении «Национальное военно-мемориальное кладбище» о защите якобы нарушенных прав.
Решение Киево-Святошинского районного суда
Истцы требовали:
- признать противоправной деятельность Учреждения по реализации проекта Национального военно-мемориального кладбища;
- обязать восстановить состояние земельных участков, существовавшее до начала строительных работ;
- взыскать с Учреждения моральный вред.
Суд, проанализировав доказательства и аргументы сторон, полностью отказал в удовлетворении иска, указав, что деятельность Учреждения осуществляется исключительно в рамках действующего законодательства, а реализация проекта соответствует государственным процедурам и статусу территории как общенационального места памяти.
Решение Шестого апелляционного админсуда
Также суд апелляционной инстанции вынес решение в пользу ГУ «НВМК», подтвердив выводы суда первой инстанции.
ОО «Мархаливка. Поддержка» требовала:
- отменить регистрацию НЕСУЩЕЙ декларации и разрешения на выполнение строительных работ;
- запретить удаление зеленых насаждений путем вынесения определения об обеспечении иска.
Суд первой инстанции отказал в открытии производства и оставил заявление об обеспечении иска без удовлетворения. Апелляционный суд оставил эти решения без изменений.
Позиция Национального военно-мемориального кладбища
Учреждение подчеркивает, что действует в полном соответствии с законодательством и реализует проект, который государство определило ключевым элементом национальной политики памяти.
Также отмечается недопустимость:
- манипулирования темой захоронений погибших Героев Украины;
- распространения недостоверной информации;
- политизации или дискредитации процесса создания мемориала.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.