Суды разных инстанций подтвердили законность создания Национального военного мемориального кладбища и безосновательность обвинений, выдвинутых против Учреждения.

Суды подтвердили законность создания Национального военно-мемориального кладбища и необоснованность претензий общественных активистов.

Киево-Святошинский районный суд Киевской области вынес решение по делу по иску ОО «Мархаливка. Поддержка» и группы общественных активистов к государственной учреждении «Национальное военно-мемориальное кладбище» о защите якобы нарушенных прав.

Решение Киево-Святошинского районного суда

Истцы требовали:

признать противоправной деятельность Учреждения по реализации проекта Национального военно-мемориального кладбища;

обязать восстановить состояние земельных участков, существовавшее до начала строительных работ;

взыскать с Учреждения моральный вред.

Суд, проанализировав доказательства и аргументы сторон, полностью отказал в удовлетворении иска, указав, что деятельность Учреждения осуществляется исключительно в рамках действующего законодательства, а реализация проекта соответствует государственным процедурам и статусу территории как общенационального места памяти.

Решение Шестого апелляционного админсуда

Также суд апелляционной инстанции вынес решение в пользу ГУ «НВМК», подтвердив выводы суда первой инстанции.

ОО «Мархаливка. Поддержка» требовала:

отменить регистрацию НЕСУЩЕЙ декларации и разрешения на выполнение строительных работ;

запретить удаление зеленых насаждений путем вынесения определения об обеспечении иска.

Суд первой инстанции отказал в открытии производства и оставил заявление об обеспечении иска без удовлетворения. Апелляционный суд оставил эти решения без изменений.

Позиция Национального военно-мемориального кладбища

Учреждение подчеркивает, что действует в полном соответствии с законодательством и реализует проект, который государство определило ключевым элементом национальной политики памяти.

Также отмечается недопустимость:

манипулирования темой захоронений погибших Героев Украины;

распространения недостоверной информации;

политизации или дискредитации процесса создания мемориала.

