У Києві анонсували запуск мобільних укриттів на 4 році війни

12:54, 6 жовтня 2025
Київ розгляне алгоритм їх встановлення.
Джерело фото: Gettyimages
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уряд врегулював питання мобільних укриттів на державному рівні і місто розгляне алгоритм їх встановлення в столиці.

За його словами, вимоги до мобільних укриттів тепер чітко визначені, що унеможливить правові суперечки навколо їх закупівлі та облаштування.

У свою чергу начальник КМВА Тимур Ткаченко на таку заяву відреагував позитивно. За його словами, «найкращим інструментом поки став публічний копняк».

«Їх закупівля і встановлення більше не супроводжуватимуться десятками кримінальних справ. А головне — визначено, якими повинні бути мобільні укриття, щоб перебування людей у них було безпечним», — підкреслив мер.

Кличко каже, що останні роки Київ на облаштування укриттів виділив понад 7 млрд грн і відремонтував майже 2 тисячі укриттів.

Водночас, за словами міського голови, на виділені в цьому році 4 млрд грн на укриття районні адміністрації столиці не виконали і третини від запланованих робіт. 

Мобільні укриття будуть встановлювати в місцях, де немає можливості влаштувати стаціонарні. Тому кошти, які РДА не можуть використати, планують перенаправляти на мобільні укриття.

