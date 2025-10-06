В Киеве анонсировали запуск мобильных укрытий на 4-м году войны

Киев рассмотрит алгоритм их установки.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что правительство урегулировало вопрос мобильных укрытий на государственном уровне, и город рассмотрит алгоритм их установки в столице.

По его словам, требования к мобильным укрытиям теперь четко определены, что исключит правовые споры вокруг их закупки и обустройства.

В свою очередь, начальник КГВА Тимур Ткаченко на такое заявление отреагировал положительно. По его словам, «лучшим инструментом пока стал публичный копняк».

«Их закупка и установка больше не будут сопровождаться десятками уголовных дел. А главное — определено, какими должны быть мобильные укрытия, чтобы пребывание людей в них было безопасным», — подчеркнул мэр.

Кличко отметил, что за последние годы Киев выделил на обустройство укрытий более 7 млрд грн и отремонтировал почти 2 тысячи объектов.

В то же время, по словам городского головы, из выделенных в этом году 4 млрд грн на укрытия районные администрации столицы не выполнили и трети запланированных работ.

Мобильные укрытия будут устанавливать в местах, где нет возможности обустроить стационарные. Поэтому средства, которые РГА не могут использовать, планируют перенаправить на мобильные укрытия.

