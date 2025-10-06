Практика судов
  1. В Украине

В Киеве анонсировали запуск мобильных укрытий на 4-м году войны

12:54, 6 октября 2025
Киев рассмотрит алгоритм их установки.
В Киеве анонсировали запуск мобильных укрытий на 4-м году войны
Источник фото: Gettyimages
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что правительство урегулировало вопрос мобильных укрытий на государственном уровне, и город рассмотрит алгоритм их установки в столице.

По его словам, требования к мобильным укрытиям теперь четко определены, что исключит правовые споры вокруг их закупки и обустройства.

В свою очередь, начальник КГВА Тимур Ткаченко на такое заявление отреагировал положительно. По его словам, «лучшим инструментом пока стал публичный копняк».

«Их закупка и установка больше не будут сопровождаться десятками уголовных дел. А главное — определено, какими должны быть мобильные укрытия, чтобы пребывание людей в них было безопасным», — подчеркнул мэр.

Кличко отметил, что за последние годы Киев выделил на обустройство укрытий более 7 млрд грн и отремонтировал почти 2 тысячи объектов.

В то же время, по словам городского головы, из выделенных в этом году 4 млрд грн на укрытия районные администрации столицы не выполнили и трети запланированных работ.

Мобильные укрытия будут устанавливать в местах, где нет возможности обустроить стационарные. Поэтому средства, которые РГА не могут использовать, планируют перенаправить на мобильные укрытия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев война укрытие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва