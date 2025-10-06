У Києві з’являться цифрові перепустки для пересування в комендантську годину

З 2026 року в Києві діятимуть цифрові перепустки для транспорту вночі.

У столиці України з 2026 року почнуть діяти цифрові перепустки для пересування під час комендантської години. Про це повідомили в КМДА.

Київській міській військовій адміністрації доручено:

разом із 12 Армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ розробити та затвердити наказ і порядок використання цифрових перепусток;

подати пропозицію до Київської обласної адміністрації щодо запровадження цифрових перепусток на території області.

Крім того, планується створення та впровадження інформаційно-комунікаційної системи для управління цифровими перепустками, які дозволятимуть проїзд транспортних засобів.

Наразі комендантська година в Києві діє з 00:00 до 05:00. У цей період перепустки можуть використовувати працівники сектору безпеки й оборони, а також об’єктів критичної інфраструктури.

