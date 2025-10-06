У Києві з’являться цифрові перепустки для пересування в комендантську годину

У столиці України з 2026 року почнуть діяти цифрові перепустки для пересування під час комендантської години. Про це повідомили в КМДА.
Київській міській військовій адміністрації доручено:
Крім того, планується створення та впровадження інформаційно-комунікаційної системи для управління цифровими перепустками, які дозволятимуть проїзд транспортних засобів.
Наразі комендантська година в Києві діє з 00:00 до 05:00. У цей період перепустки можуть використовувати працівники сектору безпеки й оборони, а також об’єктів критичної інфраструктури.
