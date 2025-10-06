В Киеве появятся цифровые пропуска для передвижения в комендантский час

С 2026 года в Киеве будут действовать цифровые пропуска для транспорта ночью.

В столице Украины с 2026 года начнут действовать цифровые пропуска для передвижения во время комендантского часа. Об этом сообщили в КГГА.

Киевской городской военной администрации поручено:

совместно с 12 Армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ разработать и утвердить приказ и порядок использования цифровых пропусков;

подать предложение в Киевскую областную администрацию о введении цифровых пропусков на территории области.

Кроме того, планируется создание и внедрение информационно-коммуникационной системы для управления цифровыми пропусками, которые будут разрешать проезд транспортных средств.

Сейчас комендантский час в Киеве действует с 00:00 до 05:00. В этот период пропуска могут использовать работники сектора безопасности и обороны, а также объектов критической инфраструктуры.

