У Києві група адвокатів «списала» з військового обліку понад 300 осіб

14:16, 6 жовтня 2025
В Києві викрили групу адвокатів, яка допомагала ухилянтам уникати мобілізації і заробляли до 45 тисяч євро на фіктивних довідках.
У Києві група адвокатів «списала» з військового обліку понад 300 осіб
В Києві засновник столичної юридичної компанії разом із п’ятьма спільниками, серед яких адвокати та їхні помічники, організували масштабну схему ухилення від мобілізації. Схема діяла так: організатор відповідав за оформлення фальшивих медичних довідок, а спільники шукали клієнтів, проводили з ними зустрічі та передавали кошти.

В СБУ повідомили, що учасники об’єдналися в злочинну організацію з метою отримання прибутку від незаконних схем. Вони продавали потенційним призовникам і діючим військовослужбовцям фіктивні довідки про інвалідність їхніх родичів та необхідність догляду за ними за суми від 6,5 до 45 тисяч євро.

На підставі цих підроблених документів одні клієнти отримували звільнення від військової служби, а інші — відстрочку від мобілізації в особливий період.

За даними слідства, лише з початку 2024 року організатори схеми незаконно зняли з військового обліку понад 300 осіб призовного віку з восьми регіонів України.

Правоохоронці затримали всіх учасників оборудки. Під час обшуків у них вилучили прайс-лист із «розцінками», підроблені довідки та чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній);
▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб в особливий період);
▪️ ч. 5 ст. 27, ст. 336 (пособництво в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації);
▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 (пособництво військовослужбовцям в ухиленні від виконання обов’язків шляхом підроблення документів та іншого обману в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

