В Киеве группа адвокатов «списала» с воинского учета более 300 человек

В Киеве разоблачили группу адвокатов, которая помогала уклонистам избегать мобилизации и зарабатывала до 45 тысяч евро на фиктивных справках.

Фото: СБУ

В Киеве основатель столичной юридической компании вместе с пятью сообщниками, среди которых адвокаты и их помощники, организовали масштабную схему уклонения от мобилизации. Схема действовала так: организатор отвечал за оформление фальшивых медицинских справок, а сообщники искали клиентов, проводили с ними встречи и передавали средства.

В СБУ сообщили, что участники объединились в преступную организацию с целью получения прибыли от незаконных схем. Они продавали потенциальным призывникам и действующим военнослужащим фиктивные справки об инвалидности их родственников и необходимости ухода за ними за суммы от 6,5 до 45 тысяч евро.

На основании этих поддельных документов одни клиенты получали освобождение от военной службы, а другие — отсрочку от мобилизации в особый период.

По данным следствия, только с начала 2024 года организаторы схемы незаконно сняли с воинского учета более 300 человек призывного возраста из восьми регионов Украины.

Правоохранители задержали всех участников махинации. Во время обысков у них изъяли прайс-лист с «расценками», поддельные справки и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ст. 255 (создание, руководство преступной организацией и участие в ней);

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по предварительному сговору группой лиц в особый период);

▪️ ч. 5 ст. 27, ст. 336 (пособничество в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации);

▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 (пособничество военнослужащим в уклонении от исполнения обязанностей путем подделки документов и другого обмана в условиях военного положения).

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

