Практика судов
  1. В Украине

В Киеве группа адвокатов «списала» с воинского учета более 300 человек

14:16, 6 октября 2025
В Киеве разоблачили группу адвокатов, которая помогала уклонистам избегать мобилизации и зарабатывала до 45 тысяч евро на фиктивных справках.
В Киеве группа адвокатов «списала» с воинского учета более 300 человек
Фото: СБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве основатель столичной юридической компании вместе с пятью сообщниками, среди которых адвокаты и их помощники, организовали масштабную схему уклонения от мобилизации. Схема действовала так: организатор отвечал за оформление фальшивых медицинских справок, а сообщники искали клиентов, проводили с ними встречи и передавали средства.

В СБУ сообщили, что участники объединились в преступную организацию с целью получения прибыли от незаконных схем. Они продавали потенциальным призывникам и действующим военнослужащим фиктивные справки об инвалидности их родственников и необходимости ухода за ними за суммы от 6,5 до 45 тысяч евро.

На основании этих поддельных документов одни клиенты получали освобождение от военной службы, а другие — отсрочку от мобилизации в особый период.

По данным следствия, только с начала 2024 года организаторы схемы незаконно сняли с воинского учета более 300 человек призывного возраста из восьми регионов Украины.

Правоохранители задержали всех участников махинации. Во время обысков у них изъяли прайс-лист с «расценками», поддельные справки и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ст. 255 (создание, руководство преступной организацией и участие в ней);

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по предварительному сговору группой лиц в особый период);

▪️ ч. 5 ст. 27, ст. 336 (пособничество в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации);

▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 (пособничество военнослужащим в уклонении от исполнения обязанностей путем подделки документов и другого обмана в условиях военного положения).

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ Киев мобилизация воинский учет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва