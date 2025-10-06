Прогноз погоди в Україні на 7 жовтня: дощі на заході та півдні, у Києві без істотних опадів

У Карпатах — невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у вівторок, 7 жовтня, в Україні очікується переважно хмарна погода.

У західних і частині південних областей пройдуть дощі:

помірні — в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Миколаївській областях;

значні опади прогнозуються на Одещині.

На решті території — без істотних опадів.

Уночі та вранці у західних і північних регіонах місцями очікується туман.

Вітер — східний, північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря:

уночі — 8–13°, на заході та півночі — 4–9° тепла;

удень — 11–16°, на сході та південному сході — до 21° тепла.

У Карпатах — невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; температура вночі 0–5°, вдень 3–8° тепла.

Київ і область:

Хмарно, без істотних опадів. Уночі та вранці місцями туман.

Вітер — північно-східний, 5–10 м/с.

У Києві температура вночі 6–8° тепла, удень — 13–15°.

По області — вночі 4–9°, удень 11–16° тепла.

