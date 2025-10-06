Прогноз погоди в Україні на 7 жовтня: дощі на заході та півдні, у Києві без істотних опадів

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у вівторок, 7 жовтня, в Україні очікується переважно хмарна погода.
У західних і частині південних областей пройдуть дощі:
Уночі та вранці у західних і північних регіонах місцями очікується туман.
Вітер — східний, північно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря:
У Карпатах — невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; температура вночі 0–5°, вдень 3–8° тепла.
Київ і область:
Хмарно, без істотних опадів. Уночі та вранці місцями туман.
Вітер — північно-східний, 5–10 м/с.
У Києві температура вночі 6–8° тепла, удень — 13–15°.
По області — вночі 4–9°, удень 11–16° тепла.
