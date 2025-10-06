Прогноз погоды в Украине на 7 октября: дожди на западе и юге, в Киеве без существенных осадков

В Карпатах — небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По данным Украинского гидрометеорологического центра, во вторник, 7 октября, в Украине ожидается преимущественно облачная погода.

В западных и части южных областей пройдут дожди:

умеренные — в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Николаевской областях;

значительные осадки прогнозируются в Одесской области.

На остальной территории — без существенных осадков.

Ночью и утром в западных и северных регионах местами ожидается туман.

Ветер — восточный, северо-восточный, 5–10 м/с.

Температура воздуха:

ночью — 8–13°, на западе и севере — 4–9° тепла;

днем — 11–16°, на востоке и юго-востоке — до 21° тепла.

В Карпатах — небольшой дождь, местами с мокрым снегом; температура ночью 0–5°, днем 3–8° тепла.

Киев и область:

Облачно, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер — северо-восточный, 5–10 м/с.

В Киеве температура ночью 6–8° тепла, днем — 13–15°.

По области — ночью 4–9°, днем 11–16° тепла.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.