Прогноз погоды в Украине на 7 октября: дожди на западе и юге, в Киеве без существенных осадков

По данным Украинского гидрометеорологического центра, во вторник, 7 октября, в Украине ожидается преимущественно облачная погода.
В западных и части южных областей пройдут дожди:
На остальной территории — без существенных осадков.
Ночью и утром в западных и северных регионах местами ожидается туман.
Ветер — восточный, северо-восточный, 5–10 м/с.
Температура воздуха:
В Карпатах — небольшой дождь, местами с мокрым снегом; температура ночью 0–5°, днем 3–8° тепла.
Киев и область:
Облачно, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер — северо-восточный, 5–10 м/с.
В Киеве температура ночью 6–8° тепла, днем — 13–15°.
По области — ночью 4–9°, днем 11–16° тепла.
