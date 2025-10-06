Практика судів
  1. В Україні

В Україні хочуть змінити підходи до формування вартості будівельних робіт

18:01, 6 жовтня 2025
Для удосконалення системи ціноутворення у будівництві вже створили робочу групу.
В Україні хочуть змінити підходи до формування вартості будівельних робіт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що почало працювати над удосконаленням підходів до формування вартості будівельних робіт.

Цими змінами хочуть створити єдину, зрозумілу та справедливу систему, яка відображає реальні ринкові ціни, забезпечує ефективне використання державних і донорських коштів та підвищує довіру до процесів відбудови.

«Оновлення системи необхідне, адже більшість кошторисних нормативів оновлюється повільно, або не встигає за ринком. Це призводить до цінових перекосів, зменшення прозорості розрахунків та порушення балансу умов для учасників ринку. Нова модель  враховуватиме міжнародні практики, цифровізацію процесів та принцип відкритості у формуванні вартості будівельних робіт», - заявили у відомстві.

Для реалізації цього завдання діє Робоча група з питань удосконалення системи ціноутворення у будівництві, яку очолює заступниця Міністра Наталія Козловська. До складу групи входять представники державних органів, будівельних підприємств, асоціацій, експертного середовища та міжнародних антикорупційних ініціатив.

 «Ми формуємо систему ціноутворення, яка буде прозорою, сучасною та зрозумілою для всіх учасників ринку. Це фундамент довіри – і з боку громад, і з боку міжнародних партнерів, які допомагають Україні відновлюватися», - зазначила Наталія Козловська. 

Робоча група вже працює над оновленням підходів до визначення вартості об’єктів, зокрема моніторингом цін на матеріали, розрахунком розміру загальновиробничих та адміністративних витрат, прибутку, обґрунтування розміру заробітної плати, витрат на службу замовлення та інжинірингові послуги.

Очікується, що перші пропозиції щодо змін у сфері ціноутворення будуть напрацьовані до кінця року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

будівництво

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду