В Україні хочуть змінити підходи до формування вартості будівельних робіт

Для удосконалення системи ціноутворення у будівництві вже створили робочу групу.

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що почало працювати над удосконаленням підходів до формування вартості будівельних робіт.

Цими змінами хочуть створити єдину, зрозумілу та справедливу систему, яка відображає реальні ринкові ціни, забезпечує ефективне використання державних і донорських коштів та підвищує довіру до процесів відбудови.

«Оновлення системи необхідне, адже більшість кошторисних нормативів оновлюється повільно, або не встигає за ринком. Це призводить до цінових перекосів, зменшення прозорості розрахунків та порушення балансу умов для учасників ринку. Нова модель враховуватиме міжнародні практики, цифровізацію процесів та принцип відкритості у формуванні вартості будівельних робіт», - заявили у відомстві.

Для реалізації цього завдання діє Робоча група з питань удосконалення системи ціноутворення у будівництві, яку очолює заступниця Міністра Наталія Козловська. До складу групи входять представники державних органів, будівельних підприємств, асоціацій, експертного середовища та міжнародних антикорупційних ініціатив.

«Ми формуємо систему ціноутворення, яка буде прозорою, сучасною та зрозумілою для всіх учасників ринку. Це фундамент довіри – і з боку громад, і з боку міжнародних партнерів, які допомагають Україні відновлюватися», - зазначила Наталія Козловська.

Робоча група вже працює над оновленням підходів до визначення вартості об’єктів, зокрема моніторингом цін на матеріали, розрахунком розміру загальновиробничих та адміністративних витрат, прибутку, обґрунтування розміру заробітної плати, витрат на службу замовлення та інжинірингові послуги.

Очікується, що перші пропозиції щодо змін у сфері ціноутворення будуть напрацьовані до кінця року.

