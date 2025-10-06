В Украине хотят изменить подходы к формированию стоимости строительных работ

Для совершенствования системы ценообразования в строительстве уже создана рабочая группа.

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что начало работу над совершенствованием подходов к формированию стоимости строительных работ.

Этими изменениями хотят создать единую, понятную и справедливую систему, которая отражает реальные рыночные цены, обеспечивает эффективное использование государственных и донорских средств и повышает доверие к процессам восстановления.

«Обновление системы необходимо, ведь большинство сметных нормативов обновляется медленно или не поспевает за рынком. Это приводит к ценовым перекосам, снижению прозрачности расчетов и нарушению баланса условий для участников рынка. Новая модель будет учитывать международные практики, цифровизацию процессов и принцип открытости в формировании стоимости строительных работ», — заявили в ведомстве.

Для реализации этой задачи действует Рабочая группа по вопросам совершенствования системы ценообразования в строительстве, которую возглавляет заместитель министра Наталия Козловская. В состав группы входят представители государственных органов, строительных предприятий, ассоциаций, экспертного сообщества и международных антикоррупционных инициатив.

«Мы формируем систему ценообразования, которая будет прозрачной, современной и понятной для всех участников рынка. Это фундамент доверия — и со стороны общин, и со стороны международных партнеров, которые помогают Украине восстанавливаться», — отметила Наталия Козловская.

Рабочая группа уже работает над обновлением подходов к определению стоимости объектов, в частности — мониторингом цен на материалы, расчетом размера общепроизводственных и административных расходов, прибыли, обоснованием уровня заработной платы, расходов на службу заказчика и инжиниринговые услуги.

Ожидается, что первые предложения по изменениям в сфере ценообразования будут подготовлены до конца года.

