Відділення Київського Інституту кардіології відновило роботу після обстрілу

Інститут кардіології в Києві повністю відновив операції.

Одне з відділень Київського Інституту кардіології, пошкоджене внаслідок російського обстрілу, відновило повноцінну роботу.

Медичний заклад зазнав значних руйнувань через російський удар по Києву в ніч на 28 вересня.

«Навіть попри обстріл ми не припиняли роботу, але через пошкодження кількох поверхів і електрофізіологічної лабораторії медзакладу з рентген - операційною, проводити операції повноцінно було складно», — зазначив завідувач електрофізіологічної лабораторії з рентген-операційною Сергій Лизогуб.

