Отделение Киевского Института кардиологии возобновило работу после обстрела

Институт кардиологии в Киеве полностью возобновил операции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одно из отделений Киевского института кардиологии, поврежденное в результате российского обстрела, возобновило полноценную работу.

Медицинское учреждение понесло значительные разрушения из-за российского удара по Киеву в ночь на 28 сентября.

«Даже несмотря на обстрел, мы не прекращали работу, но из-за повреждения нескольких этажей и электрофизиологической лаборатории медучреждения с рентген-операционной, проводить операции полноценно было сложно», — отметил заведующий электрофизиологической лабораторией с рентген-операционной Сергей Лизогуб.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.